Beyond Good & Evil 2: Kein Auftritt auf der E3 2017

Gegen Ende des vergangenen Jahres gab es nach Jahren des Wartens endlich wieder Lebenszeichen von Beyond Good & Evil 2. In Form diverser Artworks auf Instagram gab der Game Director Michel Ancel zunächst kleinere Einblicke, bevor das Studio Ubisoft die Existenz und Entwicklung des Sequels zum Original aus dem Jahr 2003 schließlich offiziell bestätigte.

Wer nun mit Vorfreude auf die anstehende E3 2017 gewartet und mit einer groß angelegten Präsentation gerechnet hat, muss sich aber offenbar auf eine Enttäuschung einstellen. Erneut auf Instagram hat Michel Ancel den Fans eine schlechte, immerhin aber auch eine gute Nachricht überbracht. "Hmm, ich bin mir nicht sicher, ob die E3 der beste Ort wäre, um Beyond Good & Evil 2 zu präsentieren, aber wir arbeiten an dem Spiel ", so Ancel. "Irgendwann in diesem Jahr solltet ihr also davon hören."

Kein Beyond Good & Evil 2 auf der anstehenden E3 2017 also, wie es aussieht - wenn Ancel Recht behält, ist die Produktion aber offenbar weit genug fortgeschritten, dass Fans noch in diesem Jahr von dem Spiel hören werden. Nach der Bestätigung, dass das Projekt tatsächlich lebt, war es in den vergangenen Monaten recht still um das Sequel geworden. Zuletzt hatte es im Januar Gerüchte über eine zeitexklusive Veröffentlichung des Spiels für Nintendo Switch gegeben.

Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Beyond Good & Evil 2 haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Via Eurogamer