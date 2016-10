Beyond Good & Evil 2: ​Gerücht - Reboot statt Sequel - exklusiv für Nintendo NX?

Die letzten Wochen waren gezeichnet von Hinweisen um das lange verschollene, aber nach wie vor von Fans heiß erwartete Sequel zu Beyond Good & Evil - Anfang Oktober war es dann tatsächlich so weit: Ubisoft und Michel Ancel gaben ein offizielles Lebenszeichen und bestätigten die Entwicklung des Spiels. Aber könnte es sich dabei möglicherweise gar nicht um ein Sequel handeln? In der offiziellen Ankündigung war jedenfalls nie von Beyond Good & Evil 2 die Rede, und wie die Seite Let's Play Video Games nun durch eine zuverlässige Quelle in Erfahrung gebracht haben will, soll es sich bei dem Spiel eher um eine Art Reboot handeln, statt um einen direkten Nachfolger zum ersten Teil aus dem Jahr 2003. Als eigenständiger Neuanfang werde das Spiel wohl einen Untertitel statt einer Zahl tragen und die Origin-Geschichte von Jade teilweise neu erzählen und sowohl Peyjs Hintergrundgeschichte, als auch das Cliffhanger-Ende des ersten Teils ausbauen.

Somit sollen auch Spieler, die den ersten Teil nie zu Gesicht bekommen haben, leicht in den neuen Titel hineinkommen und die Figuren sowie ihre Geschichte verstehen. Die Spielerbasis könnte sich dabei allerdings drastisch ändern, schenken wir einer anderen Quelle Glauben: Die will nämlich in Erfahrung gebracht haben, dass das neue Beyond Good & Evil exklusiv für Nintendos neue Konsole NX erscheinen wird - die Enthüllung der Konsole soll demnach mit einem CG-Trailer des Spiels ohne echte Spielszenen einhergehen. Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, dürfte dies nicht mehr allzu lange hin sein: Die Nintendo NX soll nach aktuellen Angaben im März 2017 auf den Markt kommen, eine offizielle Enthüllung dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das neue Beyond Good & Evil wird derweil für den Sommer 2018 erwartet. Für weitere Informationen und Ankündigungen haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Let's Play Video Games via 4Players