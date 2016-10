Beyond Good & Evil 2: Game Director erklärt Verzögerungen

Nachdem der lang erwartete Nachfolger zu Beyond Good & Evil über Jahre hinweg immer wieder verschoben wurde und in der Versenkung verschwand, brachten die vergangenen Wochen erneute Lebenszeichen und endlich auch eine offizielle Ankündigung seitens Ubisoft und Director Michel Ancel. Letzter hat über Instagram nun ein Bild geteilt, das Charaktermodelle einer früheren Version des Nachfolgespiels zeigt. In einer längeren Beschreibung unter dem Bild erläutert er zudem, warum sich die Entwicklung des Spiels als so kompliziert entpuppte. Tatsächlich sei das Spiel schon in Form "diverser Prototypen" spielbar gewesen, habe aber auch zahlreiche technische Probleme gehabt, die das Team nicht habe lösen können.



"Wir wollten Planetenerkundung, Reisen durch den Weltraum, Städte... All das sollte eigentlich schon in Beyond Good & Evil 1 sein", so Ancel in seiner Beschreibung. Statt ein Spiel zu entwickeln, das nicht voll den Träumen des Studios entsprach, habe man die bestehenden Ressourcen in die Entwicklung des 2D-Spiels Rayman Origins gesteckt, um zu warten, bis die Technologie aufholte. Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen - es gebe zwar noch eine Menge Arbeit zu erledigen, die nötige Technologie stehe jedoch bereit und das Team sei fantastisch. In welcher Form wir erneut in die Welt von Beyond Good & Evil eintauchen werden, ist derweil jedoch unklar: Kurz nach der Ankündigung kamen Gerüchte auf, das Spiel werde mehr eine Art Reboot, statt ein Sequel, und werde exklusiv für die Nintendo NX entwickelt. Für weitere Informationen zu Beyond Good & Evil 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Via Polygon