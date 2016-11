Beyond Good & Evil 2: ​Director über technische Herausforderungen

Der vergangene Monat brachte ein Lebenszeichen von Ubisofts Langzeitprojekt Beyond Good & Evil 2 durch Game Director Michel Ancel. Wie dieser nun in einem Interview mit Kotaku betont hat, wollte er durch die von ihm geteilten Artworks mitteilen, dass das Spiel noch lebt, und Ubisoft das Projekt sehr ernst nimmt. Tatsächlich soll das Spiel bereits seit der Veröffentlichung von Rayman Legends im Jahr 2013 wieder in der Entwicklung stecken. Auf nähere Details wollte er wieder einmal nicht eingehen, betonte dafür aber noch einmal, wie technisch komplex sich das Spiel für den Entwickler herausstelle. "Selbst in Beyond Good and Evil 1 sollte es Weltraumreisen und solche Dinge geben, aber wir waren limitiert. Es ist wirklich cool, dass diese Konsolen nun so kraftvoll sind. [...] Die Menge an Speicher, die der CPU hat, lässt solche Dinge nun zu. Es heißt nicht mehr 'Oh, das werden wir nie hinkriegen'", so Ancel. "Es funktioniert."

Tatsächlich scheinen einige der für Beyond Good & Evil 2 geplanten Aspekte schon von anderen Spielen erforscht zu werden - Ancel wirft dafür ein spezielles Beispiel ein. "Wir sehen uns Spiele wie Star Citizen an und sehen, dass sie diese großen Planetensysteme haben, und denken uns: 'Wir haben die gleichen Probleme, aber wir sind weiter fortgeschritten auf dieser Seite, während die etwas Nettes auf [einer anderen] Seite machen", erklärt Ancel. "Es ist verdammt schwierig, Leuten zu erklären, wie technisch die Spieleentwicklung ist. Es geht nicht mehr nur um Polygone und solche Sachen, es geht um Millionen von künstlichen Intelligenzen, Systeme und riesige Raumschiffe, die auf großen Planeten abstürzen." Könnte der letzte Punkt ein Hinweis auf Beyond Good & Evil 2 sein? Für kommende Neuigkeiten zum Spiel haltet ihr wie gewohnt unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Kotaku via VG24/7