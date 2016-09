Beyond Good & Evil 2: Director teilt weiteres Artwork zum Spiel

Gerade erst diese Woche hatte Michel Ancel, seines Zeichens federführender Director des beliebten Ubisoft-Klassikers Beyond Good & Evil, über seinen Instagram-Account ein Artwork mit der Welt geteilt, das insbesondere aufgrund seiner schweinischen Qualitäten ein ziemlich sicherer Hinweis auf das schon lange angekündigte Sequel sein könnte. Nun gibt es zur Freude der Wartenden bereits heute ein neues Artwork auf Ancels Instagram-Kanal zu bestaunen, das ebenfalls einen humanoiden Tier-Charakter zeigt - ein muskulöser Hai, der aller Wahrscheinlichkeit nach der gleichen Rasse angehört, wie die aus Teil 1 bekannten Haie Rufus und Francis.

"Ready for the fight " independence #ubisoft day Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 28. Sep 2016 um 22:30 Uhr



Nachdem Ubisoft im Jahr 2008 einen ersten Trailer zu Beyond Good & Evil 2 präsentiert hatte, mussten sich Fans in Geduld üben - Beyond Good & Evil 2 befindet sich inzwischen seit rund zehn Jahren in Entwicklung. Immer wieder war der Fortschritt des Sequels von offizieller Seite unter anderem aufgrund hoher technischer Anforderungen gestört worden, einziges Lebenszeichen stellten lediglich kleinere Teaser seitens Ubisoft dar. Ob die beiden Artworks von Ancel in der kurzen Zeit bedeuten, dass das Projekt endlich wieder Fahrt aufgenommen hat, ist unklar. Für eventuell kommende Informationen, Bilder und Trailer zu Beyond Good & Evil 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

via VG24/7