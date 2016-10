Beyond Good & Evil 2 - Bestätigt: Sequel offiziell in Arbeit

Die vergangenen Tage brachten gleich mehrere Teaser-Artworks zu Beyond Good & Evil 2, und auch, wenn die Bilder stilistisch kaum eine andere Vermutung zuließen, war bislang nicht sicher, dass es sich bei den Werken tatsächlich um Hinweise auf das lange verschollene Sequel zum Kultspiel aus dem Jahr 2003 handelte. Zweifel gab es allein deswegen, weil der Serien-Schöpfer Michel Ancel früheren Behauptungen Ubisofts zufolge mit anderen Projekten beschäftigt war. Nun sind alle Unsicherheiten vom Tisch: Beyond Good & Evil 2 ist in Arbeit - die Ankündigung wurde über die offizielle Facebook-Seite gemacht: "Ihr habt auf Neuigkeiten über BG&E gewartet ... nun, bitteschön! Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Michel Ancel derzeit mit Ubisoft Montpellier an einem neuen Beyond-Good-&-Evil-Spiel arbeitet."



Ubisofts Montpellier-Studio zeichnet nicht nur für das Originalspiel Beyond Good & Evil verantwortlich, sondern auch für die Rayman-Spiele, darunter in den Jahren 2011 und 2013 die kritisch gut angenommenen Titel Rayman: Origins und Rayman: Legends. Das aktuellste Spiel des Studios ist Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, das im Jahr 2017 erscheinen soll. Erstmals im Jahr 2008 angekündigt, hatte sich die Entwicklung des Sequels zu Beyond Good & Evil in den inzwischen acht Folgejahren nicht zuletzt aufgrund technischer Komplikationen lange hingezogen. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder und Trailer rund um Beyond Good & Evil 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Via Gamespot