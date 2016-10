Mit der Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim am 28. Oktober und Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske am 11. November 2016 hat Publisher Bethesda gleich zwei frische Spieleveröffentlichungen in der Pipeline - wer mit Spannung auf Meinungen und Tests der Fachpresse zu einem der Spiele wartet, muss sich aber offenbar in Geduld üben. Über seine Seite hat das Unternehmen eine Verlautbarung herausgegeben, die offenbart, dass der Publisher offenbar an der Bemusterungspolitik für Doom festhält: Auch im Fall von Skyrim und Dishonored 2 werden Spielepublikationen offenbar erst einen Tag vor der Veröffentlichung der jeweiligen Spiele mit Test-Exemplaren bemustert werden - viel zu spät, um Lesern, Hörern und Zuschauern pünktlich zu Release eine differenzierte Meinung abgeben zu können.

"Während wir Medien, Streamer und YouTuber weiterhin bei ihrer Berichterstattung unterstützen werden - sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung - wollen wir, [...] dass alle unsere Spiele gleichzeitig spielen", heißt es in der offiziellen Kundgebung des Publishers, die ihr in ihrer Gänze auf der Bethesda-Seite nachlesen könnt. Laut einem Bericht auf Kotaku gibt es jedoch durchaus Gründe, an dieser Aussage zu zweifeln: Offenbar hat es im Fall der Skyrim-Special-Edition tatsächlich schon vor Tagen Bemusterungen gegeben, jedenfalls mindestens eine. YouTuber Grohlvana veröffentlichte schon ein erstes Gameplayvideo zum Spiel und gab an, bereits einen Monat früher vom Publisher mit einem Exemplar bedacht worden zu sein.

Späte Testmuster-Zustellungen gelten meist als ein schlechtes Zeichen, weil vermutet wird, der Publisher würde kein oder nur wenig Vertrauen in das eigene Produkt legen - jüngstes Beispiel: Mafia 3 von Publisher 2K Games. Ließen etwa die späten Testmuster im Fall von Doom früher im Jahr 2016 nichts Gutes erahnen, überraschte das Spiel hinterher und heimste gute Kritiken ein - späte Reviews zur Skyrim Special Edition und Dishonored 2 müssen also nicht zwangsläufig etwas Schlechtes bedeuten. Für weitere Informationen zu Bethesda und den beiden Spielen besucht ihr unsere jeweiligen verlinkten Themenseiten.

