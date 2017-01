Bethesda: Keine weiteren Remaster wie bei Skyrim geplant

Die Remaster-Version von Bethesdas Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim kam gut an und ermöglichte es auch endlich Besitzern einer Playstation 4 und Xbox One, die epischen Abenteuer zu erleben.

Das wirft natürlich die Frage auf, ob noch weitere derartige Neuauflagen geplant sind. Doch laut Pete Hines, Vizepräsident des Entwicklerstudios, gibt es keine Pläne für weitere Remaster. Bei Skyrim habe es einfach Sinn ergeben, weil man die Engine für Fallout 4 so optimiert habe, dass sie auch auf aktuellen Konsolen ein sehr gutes Ergebnis liefern konnte. Und da wollte man einfach sehen, ob und wie sich das auf Skyrim übertragen lässt. Es hat sehr gut funktioniert und daher veröffentlichte man die Neuauflage von The Elder Scrolls 5.

Auch beim ersten Dishonored hätte es Sinn ergeben, denn damals handelte es sich um eine neue Marke, die man so vielen Spielern wie möglich näher bringen wollte. Sie Engineanpassungen und die grafische Aufwertung waren gut zu bewältigen. Allerdings sollen das auch die einzigen Ausnahmen bleiben. Denn ein solches Remaster in Angriff zu nehmen, kostet laut Pete Hines viel Arbeit und Zeit. Diese kann man besser nutzen, wenn man sich auf neue Projekte konzentriert.

Quelle: Gamesradar