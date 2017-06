Bethesda: Schaut Livestreams und greift Goodies ab

Bethesda und Twitch sind eine Partnerschaft eingegangen und präsentieren euch die "Drops"!

Drops schalten in den Bethesda-Spielen, die ihr in eurem Bethesda-Account aktiviert habt, attraktive Ingame-Items frei. Um die Drops zu erhalten, müsst ihr nur euren Bethesda-Account mit eurem Twitch-Konto verbinden. Dann erhaltet ihr automatisch die Drops, wenn ihr entweder ein Bethesda-Spiel streamt, einem Stream zuschaut oder an einem offiziellen Bethesda-Event live teilnehmt.

In Kürze wird Bethesda auch bekannt geben, welche Spiele und Twitch-Funktionen unterstützt werden. Das System geht ab dem 14. Juni an den Start. Voraussichtlich werden Quake Champions und The Elder Scrolls Legends zu den Spielen gehören, welche über diese neue Funktion unterstützt werden. Mehr dazu erfahren wir dann in Kürze.

Möchtet ihr wissen, welche Spiele Bethesda auf der E3 ankündigt, dann verfolgt den Livestream der Pressekonfrenz am Montag Morgen ab 6 Uhr.

Quelle: PCGamesN