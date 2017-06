Bethesda: Neuer Teaser-Trailer zur E3-Präsentation

Am kommenden Wochenende stellen die ersten Spiele-Publisher ihre Neuheiten im Rahmen von Pressekonferenzen auf der E3 2017 in Los Angeles vor. Bethesda wird am Montag, den 12. Juni 2017 um 06 Uhr deutscher Zeit bereits zum dritten Mal in Folge eine eigene Konferenz veranstalten. Wenige Tage vor dem Start der Messe hat der Publisher nun einen neuen Teaser zum Event veröffentlicht, der die Wartezeit auf die E3 2017 verkürzen soll. Das Video könnt Ihr euch unterhalb der Meldung ansehen.

Im Vorfeld der Pressekonferenz gibt es bereits einige Gerüchte und Spekulationen, was Publisher Bethesda in Los Angeles vorstellen wird. Erst kürzlich tauchte ein Leak im 4Chan-Forum auf, der auf einen Sci-Fi-Open-World-Titel mit dem Namen Starfield hindeutet. Dabei soll es sich um ein Bethesda-typisches First-Person-Abenteuer handeln, das im Fallout-Universum spielt. Auch Fallout 4 VR soll laut dem Leak auf der Bühne zu sehen sein. Weitere Meldungen zu Bethesda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers