Bethesda: So kam es zu den Neuauflagen von Skyrim und Dishonored

Eigentlich sind die Entwickler bei Bethesda Softworks nicht bekannt für Remasters oder Neuauflagen alter Spiele vergangener Generationen. Trotzdem veröffentlichte das Team im Jahr 2015 mit der Dishonored: Definitive Edition und in 2016 mit der The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition insgesamt zwei Remakes, die für PlayStation 4 und Xbox One erschienen sind. Die Neuauflage von Skyrim wurde zusätzlich auch für den PC veröffentlicht. In einem Interview mit GamesRadar hat Pete Hines (Vice President bei Bethesda) über die Gründe gesprochen, warum sich das Entwicklerstudio hier für ein Remaster-Versionen entschieden hat.

Demnach sei es bei der Dishonored: Definitive Edition ein einzigartiger Fall gewesen, da die damals neue Bethesda-Marke kurz vor dem Ende der vergangenen Konsolen-Generation veröffentlicht wurde. Der Aufwand für die Entwicklung des Remasters hat sich laut Hines in Grenzen gehalten und deshalb auch viel Sinn ergeben. Im Fall der Skyrim: Special Edition soll besonders Fallout 4 für die Veröffentlichung der Neuauflage verantwortlich sein. Bereits vor der "heißen Entwicklungsphase" von Fallout 4 wurde die Skyrim-Engine portiert um damit die aktuelle Konsolengeneration zu testen. Die Vorarbeit für eine Neuauflage war also gewissermaßen ohnehin bereits getan. Darüber hinaus ging Bethesda davon aus, dass die Mod-Unterstützung für Konsolen eine tolle Idee für Skyrim wäre. Weitere Meldungen zum Entwicklerstudio Bethesda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GamesRadar