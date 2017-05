Bethesda auf der E3 2017: Live-Stream zur Konferenz am 12. Juni

Die Pressekonferenz von Bethesda zur E3 2017 lässt sich per Live-Stream im Internet verfolgen. Zuschauer erhalten somit alle neuen Infos direkt aus erster Hand. Bethesda lädt am 12. Juni ins Bethesdaland - so nennt der Hersteller den Showcase zur Spielemesse in Los Angeles. Interessierte sollten sich für die Veranstaltung den Wecker stellen: Der Startschuss fällt um 4 Uhr morgens. Den Live-Stream zur E3-Konferenz von Bethesda haben wir nachfolgend eingebunden. Noch lässt sich nur spekulieren, welche Spiele der Publisher auf der E3 2017 vorstellt.

Als gesetzt gilt Fallout 4 VR. Dass Bethesda an einer Virtual-Reality-Version des beliebten Open-World-Rollenspiels Fallout 4 arbeitet, bestätigte das Unternehmen bereits zur E3 im vergangenen Jahr. Zuletzt hatte Bethesdas Pete Hines versprochen, dass sich Fallout 4 VR auf der E3 2017 ausprobieren lässt. Hines selbst spiele aufgrund Reisekrankheit nicht allzu viel VR, habe aber tolle Dinge von Fallout-4-Chefentwickler Todd Howard gehört. "Fallout 4 VR ist das Unfassbarste, das du je in deinem Leben gesehen hast", soll Howard gesagt haben. Im Live-Stream zur Bethesda-Konferenz dürften wir mehr erfahren.

Im Programmheft dürfte auch Quake Champions aufgeführt sein, das mutmaßlich in diesem Jahr für PC erscheint. Wir hatten vor kurzem die Möglichkeit, den Arena-Shooter mit Free2Play-Konzept bei id Software anzuspielen. Details lest ihr in der verlinkten Vorschau. Dass neben den erwähnten Spielen auch die ersten DLCs für Prey vorgestellt werden, scheint ebenfalls wahrscheinlich zu sein.

Neben den bereits bekannten Spielen bekommen wir im Live-Stream zur Bethesda-E3-Konferenz womöglich auch die eine oder andere Neuankündigung zu sehen. Viele Zeichen deuten aktuell darauf hin, dass der Hersteller unter anderem ein neues Wolfenstein und The Evil Within 2 vorstellt. Womöglich erfahren wir zur E3 auch, welche drei Spiele Bethesda zuletzt anteaserte. Unsere große Übersichtsseite zur E3 2017 hält euch auf dem Laufenden. Die Spielemesse findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt.

Bethesda auf der E3 2017: Live-Stream zur Konferenz

Der Live-Stream zur E3-Konferenz von Bethesda lässt sich nachfolgend anschauen. Die Übertragung beginnt am 12. Juni, um 4 Uhr deutscher Zeit. Einen Zeitplan für die weiteren Konferenzen zur E3 findet ihr unter diesem Link.



Wolfenstein: Nachfolger zu The New Order auf der E3 2017?

Kündigt Bethesda auf der E3 2017 ein neues Wolfenstein an? Quelle: PC Games Hardware Dass Bethesda im Live-Stream zur E3-Konferenz ein neues Wolfenstein zeigt, gilt als wahrscheinlich. Bereits im Februar 2017 äußerte sich Pete Hines dahingehend, dass er es kaum erwarten könne, das neue Wolfenstein zu präsentieren. Er erklärte, dass der Ego-Shooter "absolut irre" sei. Während der E3-Pressekonferenz von Bethesda im vergangenen Jahr wurde kurz ein Bild gezeigt, auf dem unterhalb der Wolfenstein-Spiele ein Eintrag mit "The New Colossus" zu sehen war. Das heizte die Gerüchte um eine Fortsetzung der Serie mächtig an. Bei "New Colossus" handelt es sich um ein Sonett von Emma Lazarus, das von Held BJ Blazkowicz am Ende von The New Order rezitiert wurde. Fans dürfen also gespannt sein.

The Evil Within 2: Horror-Schocker geht in die zweite Runde

The Evil Within 2 scheint für die E3 2017 gesetzt zu sein. Quelle: Bethesda Gerüchte, wonach Tango Gameworks an The Evil Within 2 arbeitet, kursieren bereits seit einer ganzen Weile durch die Weiten des Internets. Ende März wurde es konkreter: In mehreren Stellenanzeigen suchte das Entwicklerstudio unter anderem nach Übersetzern und Testern für "Psycho Break 2" - so heißt The Evil Within in Japan. Eine große Überraschung wäre es natürlich nicht, käme tatsächlich eine Fortsetzung von The Evil Within auf den Markt. Schließlich verkaufte sich das Ende 2014 erschienene Originalspiel mehrere Millionen Male. Zudem dürfte Tango seit dem Release kaum die Hände in den Schoß gelegt haben. Denn ein anderes Projekt hat das von Shinji Mikami (Resident Evil) gegründete Studio seitdem nicht angekündigt. Im Live-Stream zur E3-Konferenz von Bethesda erfahren wir mutmaßlich mehr.