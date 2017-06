In wenigen Tagen findet in Los Angeles die diesjährige E3 2017 statt. Im Vorfeld des Events gibt es immer wieder verschiedene Gerüchte um Neuankündigungen, die möglicherweise im Rahmen der Messe enthüllt werden. Nun hat sich ein Leaker im 4Chan-Forum zur kommenden Pressekonferenz von Bethesda geäußert. Den Informationen zufolge wird der Publisher einen neuen Sci-Fi-Open-World-Titel mit dem Namen Starfield präsentieren. Das Spiel soll sich bereits zum Release von Fallout 3 in einer frühen Produktions-Phase befunden haben. Seit der Veröffentlichung der Erweiterungen für Fallout 4 soll die Produktion von Starfield weiter angekurbelt worden sein.

Laut dem Leak soll es sich um ein Bethesda-typisches First-Person-Abenteuer mit Rollenspiel-Elementen handeln. Darüber hinaus findet die Geschichte von Starfield im Fallout-Universum der Zukunft statt. Einige Spielwelten werden außerdem zufällig generiert und bieten somit viel Abwechslung für Spieler. Neben Starfield wird Fallout 4 VR einen großen Teil der E3-Show von Bethesda einnehmen. Die Pressekonferenz findet am 12. Juni 2017 um 06 Uhr deutscher Zeit statt. Laut dem 4Chan-Leaker gibt es zudem zwischen Bethesda und HBO eine Kooperation, aus der ein im Game of Thrones-Universum angesiedeltes Rollenspiel hervorgehen soll. Eine Bestätigung der Gerüchte steht allerdings noch aus. Weitere Meldungen und Videos zu Bethesda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7