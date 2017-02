Bethesda hat sich in der Vergangenheit besonders mit großartigen und umfangreichen Rollenspielen wie der The-Elder-Scrolls- oder Fallout-Reihe einen guten Ruf bei Spielern gemacht. Auch in Zukunft wird diese Tradition anscheinend weitergeführt. Der Executive Producer des Unternehmens, Todd Howard, hat nämlich in einem Interview mit Glixel verraten, dass der US-amerikanische Spielentwickler und -publisher an drei weiteren, großen Projekten arbeitet. Laut Howard handelt es sich dabei um "etwas Größeres, als alles, das bisher gemacht wurde".

Howard führte das weiter aus und sagte, dass zwei dieser Projekte "klassisch Bethesda" werden sollen, während es sich beim dritten um ein Mobile Game handelt. "Wir sind nun größer geworden und wollen mehr herausbringen", lässt sich der Executive Producer zitieren. "Wir haben zwei größere Projekte, die eher klassisch sind und das widerspiegeln, was wir bisher gemacht haben, nur noch größer. Wir lassen die Projekte überlappen und arbeiten an allen zur gleichen Zeit, aber sie sind gestaffelt. Ich kann nicht viel über diese Projekte reden, aber ich kann jetzt schon sagen, dass sie größer sind als alles, was wir bisher gemacht haben. Sie sind ein bisschen anders, aber werden definitiv das bieten, was die Leute von uns gewohnt sind."

Konkrete Details zu den Titeln gibt es aber nicht und es ist zur Zeit unklar, ob es sich womöglich um einen weiteren The-Elder-Scrolls-Ableger handelt. Ein Sequel zum überaus beliebten Skyrim aus dem Jahr 2011 ist beispielsweise denkbar. Wer nicht genug von Bethesda bekommt und sich die Zeit bis zu weiteren Infos zu den genannten Großprojekten vertreiben will, kann sich in den mobilen und kostenlosen Überraschungshit Fallout Shelter stürzen, der vor einigen Tagen seinen Weg auf die Xbox One und Windows 10-Rechner gefunden hat. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Bethesda und den Spielen des Unternehmens findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was denkt ihr, hat Bethesda in der Pipeline und über die Fortsetzung welcher Spielereihe würdet ihr euch ganz besonders freuen? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst es die Community und uns wissen!