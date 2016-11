Zum Kinostart von Before I wake verlosen wir Kinotickets und eine kraftvolle Soundbar von auna. Damit könnt ihr euch das volle Heimkino-Erlebnis direkt in eure vier Wände holen. In diesem Artikel verraten wir euch, wie es funktioniert!

Das könnt ihr gewinnen

2x2 Kinotickets für Before I Wake

2x2 auna Areal Bar 850 4.1 Soundbar-Subwoofer-Kombinationen

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Schreibt uns eine Mail, in der ihr die folgende Gewinnspielfrage beantwortet: Wovor hat Cody Angst?

A) Vor dem Frühstück

B) Vor dem Einschlafen

C) Vor Horror-Clowns

D) Vor gar nichts

Schickt die richtige Antwort zusammen mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Before I Wake". Das Gewinnspiel läuft vom 07. November 2016 bis zum 7. Dezember 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.

Infos zur Soundbar

Kraftvolle 4.1 Soundbar-Subwoofer-Kombination mit extra Tiefgang für ein eindrucksvolles Heimkino-Erlebnis. Mit detailreichen Höhen und externem Subwoofer für eine volle Bassenfaltung, Bluetooth, USB-Port, AUX-, Koax-, HDMI-Eingang und HDMI-ARC-Ausgang. Drei zuschaltbare EQ-Einstellungen für Filme, News und Musik und regulierbarer Bassintensität. Die auna Areal Bar 850 ist eine moderne 4.1 Soundbar-Subwoofer-Kombination, die beim Filme schauen, Musikhören für einen eindrucksvoll kraftvollen Klang mit differenzierter räumlicher Tiefe im Wohnzimmer sorgt. Mehr Infos gibt es hier.

Before I wake: Gewinnt Freitickets und eine AUNA-Soundbar. (14) Quelle: Auna

Darum geht's in Before I Wake

Nachdem Jessie und Mark bei einem tragischen Unfall ihren Sohn verloren haben, droht ihre Ehe an der tiefen Trauer zu zerbrechen. Sie entscheiden sich, den 8-jährigen Cody zu adoptieren, einen sensiblen, schüchternen Jungen, den die beiden schnell in ihr Herz schließen. Doch Cody ist ängstlich, besonders vor dem Einschlafen fürchtet er sich und schon in der ersten Nacht erleben sie Seltsames: Während er schläft, tauchen mysteriöse Traumgestalten in ihrem Wohnzimmer auf. Schnell wird klar, dass der Junge eine besondere Gabe besitzt - was er träumt, wird Wirklichkeit: Wunderbare Visionen erwachen durch Cody zum Leben, aber auch die Dämonen seiner dunkelsten Albträume bahnen sich ihren Weg in die Realität und bedrohen das Leben der jungen Familie... und sie haben es nicht gern, wenn man sich ihnen in den Weg stellt.

Mit BEFORE I WAKE gelingt ein intensives und bildstarkes Albtraumspiel im Stil von Filmen wie THE BOY, DER BABADOOK oder MAMA: Horror-Spezialist Mike Flanagan ("Oculus") beschert uns einen Thriller voller Suspense, der einen Blick in die abgrundtiefe Verletzlichkeit einer Familie wirft. In den Hauptrollen liefern Kate Bosworth ("Superman Returns", "Still Alice") als traumatisierte Mutter, die sich ihren Dämonen entgegenstellt, sowie der Genre-erfahrene Thomas Jane ("Nebel", "The Punisher") einen atemberaubenden Auftritt ab. Der seit "Raum" weltbekannte Kinderdarsteller Jacob Tremblay zieht uns auch in BEFORE I WAKE mit größtmöglicher Authentizität in den gefährlichen Sog dieser Geschichte.