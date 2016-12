Baywatch - Der Film: Deutscher Trailer zum neuen Film ist da!

19.12.2016 um 14:15 Uhr Endlich ist auch der deutsche Trailer zum neuen Baywatch Film zu sehen! Die Kinoversion zur beliebten 90er-Jahre-Serie sprüht vor Anspielungen und nimmt sich und die Vorlage in keiner Weise ernst. Eine erfrischende Art an ein Remake heranzugehen. Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron zeigen neben ihrem Geplänkel ihre gestählten Astralkörper. Aber auch die Rettungsschwimmerinnen (Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera und Kelly Rohrbach) geizen nicht mit ihren Reizen. Dass die Hauptfiguren von "Baywatch" aber noch viel mehr können als nur gut aussehen, beweisen sie, als es eine kriminelle Verschwörung aufzudecken gilt. Ab 11. Mai 2017 im Kino!

