Bayonetta: Kostenlose 8-Bit-Version als Teaser für PC-Release?

Bayonetta-Fans, aufgepasst! Die beliebte Hexe debütiert zum ersten Mal auf dem PC - und das sogar völlig kostenlos. Sega hat auf Steam 8-Bit Bayonetta herausgebracht, das gratis heruntergeladen und gespielt werden kann. In Retro-Pixelgrafik könnt ihr nun mit der Umbra-Hexe durch verschiedene Levels springen, schießen, punkten und Errungenschaften freischalten. Das komplette Game kommt in englischer Sprache, ist aber ziemlich leicht zu verstehen und benötigt 60 Megabyte freien Festplattenspeicher.

Die Hardwareanforderungen sind minimalistisch: Als Betriebssystem sollte Windows 7, 8 oder 10 vorhanden sein. Außerdem benötigt ihr eine CPU, die den SSE2-Befehlssatz unterstützt (was bei fast allen Prozessoren der Fall ist, die nach 2001 auf den Markt kamen). Eine DirectX-9-kompatible Grafikkarte wird auch benötigt, genau so wie ein Megabyte RAM - wobei es sich hier auf Steam wohl um einen Fehler in der Beschreibung handelt und vermutlich ein Gigabyte gemeint ist.

Vollwertiges Bayonetta für PC im April?

In diesem wahr gewordenen und spielbaren Aprilscherz steckt aber womöglich noch mehr. Schaut man sich die Steam-Errungenschaften des Spiels genauer an und setzt diese zu einer URL zusammen gelangt man zu einer Webseite (http://www.sega.com/14111219). Dort tickt ein Timer, und die Titelbezeichnung des Browser-Tabs lautet "Coming Soon". Doch was kommt da? Eventuell ein neues, vollwertiges Bayonetta-Spiel für den PC oder Remakes der zwei bisherigen Teile (oder zumindest des ersten)? Das Geheimnis wird vermutlich am 11. April 2017 um 12 Uhr unserer Zeit gelüftet, wenn der Countdown endet. Denkbar ist aber auch eine Referenz zu Bayonetta als Charakter selbst. Die in Vigrid geborene Hexe hat nämlich am 19. Dezember 1411 Geburtstag.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Bayonetta (PS3, Xbox 360 und Wii U) findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob ihr das kostenlose Retro-Game ausprobieren werdet und was ihr über den mysteriösen Countdown denkt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!