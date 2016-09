Bayonetta 2: Direktor Yusuke Hashimoto zeigt erstes Bild der amiibo-Figur

Am heutigen Dienstag feiert das exklusiv für Wii U erschienene Action-Spiel Bayonetta 2 sein zweijähriges Jubiläum in Japan. Zur Feier meldete sich Direktor Yusuke Hashimoto auf dem offiziellen Blog von Entwickler Platinum Games zu Wort, um ein erstes Foto der kommenden amiibo-Figur von Protagonistin Bayonetta zu veröffentlichen, die derzeit in Zusammenarbeit mit Nintendo entsteht. Allerdings sieht man auf dem Bild nur einen kleinen Teil der Figur, da die Feinheiten und Details noch nicht fertiggestellt sind.

Ein erster Blick auf die kommende amiibo-Figur von Bayonetta. Quelle: Platinum Games Yusuke Hashimoto schreibt im Blog: "Ich versichere euch, dass wir alle Dinge, die ihr über Bayonetta wisst und liebt, einfangen werden - jedes Detail bis zur genauen Größe der Brille und Augen - um eine amiibo für euch zu veröffentlichen, die euren Erwartungen entspricht." Darüber hinaus verrät der Direktor einige Details über die Planung von Bayonetta 2. So plante das Team ursprünglich Balder als spielbaren Charakter in die Hauptgeschichte zu bringen. Dadurch wäre die Story in zwei Teile aufgesplittet worden - Bayonetta kämpft gegen Engel und Balder wäre gegen Dämonen in den Kampf gezogen. Erst am Ende des Spiels hätten die beiden aufeinander getroffen und miteinander arbeiten müssen. Außerdem wurde eine Liste mit drei neuen Geheimnissen in Bayonetta 2 veröffentlicht, die in keinem Lösungsbuch zu finden sein sollen. Weitere Meldungen zu Bayonetta 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Platinum Games Blog