Nach drei Shadowrun-Rollenspielen arbeitet Harebrained Schemes derzeit an der aufwendigen Rundentaktik-Umsetzung Battletech. Auf der E3 PC Gaming Show enthüllten die Entwickler nun neue Details zur Einzelspielerkampagne des anspruchsvollen Mech-Spiels. So wurden erstmals Szenen aus dem Raumschiff "Argo" gezeigt, das dem Spieler zwischen Missionen als Operationsbasis dient. Ähnlich wie in Starcraft 2: Wings of Liberty klickt sich der Spieler hier durch verschiedene Räume, wo sich die Crew (inklusive NPCs in Großaufnahme) und natürlich die Mechs verwalten lassen. Auch plant man hier auf einer Sternenkarte seine Route zum nächsten Kampfeinsatz. Die Geschichte dreht sich unter anderem um Lady Kamera Arano, der wir dabei helfen sollen, ihren rechtmäßigen Thron der Aurigan Coalition zu besteigen.



Battletech: E3-Teaser zum Mech-Kampfspiel mit Kampagnen-Footage

Im oben verlinkten Video sind erste Ausschnitte aus der Kampagne zu sehen, die unter anderem das Gameplay an Bord des Argo-Dropships zeigen. Noch mehr Infos zu Battletech findet ihr in unserem aktuellen Anspielbericht direkt aus der Backer-Beta.

Battletech: Die Backer-Beta des Mech-Strategietitels angespielt