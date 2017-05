Slitherine Software und Universal Brand Development haben heute Battlestar Galactica Deadlock angekündigt. Das Weltraum-Strategiespiel ist bei Black Lab Games (Star Hammer: The Vanguard Prophecy) in der Mache und soll schon im Sommer 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Dem Release ist ein geschlossener (PC-) Beta-Test vorgeschaltet, für den ihr euch unter dem Link registrieren könnt. Direkt im Anschluss könnt ihr euch den ersten kurzen Trailer zu Battlestar Galactica Deadlock ansehen. In der Galerie findet ihr drei Screenshots.

Battlestar Galactica Deadlock nimmt sich die neue TV-Serie aus den frühen 2000ern zum Vorbild, basiert also nicht auf dem etwa 25 Jahre älteren Original. Die Spieler müssen eine eigene Flotte aufbauen, taktische Schlachten schlagen und die zwölf verbliebenen menschlichen Kolonien während des Ersten Krieges gegen die Zylonen verteidigen. Neben aus der Serie bekannten Raumschiffen wie Vipers, Raptors und Battlestars, durfte Black Lab auch vollkommen neue für Battlestar Galactica Deadlock entwerfen.