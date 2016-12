Battlefield 4: Update bringt neue Funktionen für die Benutzeroberfläche

DICE stellt einen neuen Patch für Battlefield 4 zum Download bereit. Die für PS4 und Xbox One erhältliche Aktualisierung nimmt hauptsächlich Änderungen an der Benutzeroberfläche vor. Mit dem Update wollen die Entwickler den spielinternen Wechsel von Battlefield 4 zu Battlefield 1 erleichtern. Das Update ermöglicht es BF4-Spielern, durch detaillierte Battlefield-1-Statistiken und -Server zu stöbern. Habt ihr einen passenden BF1-Server gefunden, könnt ihr diesem über Battlefield 4 betreten - die Benutzeroberfläche wechselt das Spiel automatisch, sofern ihr es besitzt. Darüber hinaus erhalten Spieler mit dem Update einen besseren Überblick über ihre gesamte Battlefield-Karriere in BF1 und Battlefield 4. Das vollständige Changelog zum neuen Battlefield 4-Update halten wir nachfolgend für euch bereit.

Die an das aktuelle Battlefield 1 erinnernde Benutzeroberfläche wurde bereits im August bei Battlefield 4 eingeführt. Das UI-Design gestaltet sich seitdem sichtbar flacher und eleganter als zuvor. Die Entwickler teilten damals mit, dass das neue Interface den Spielern das Zusammenspiel mit Freunden erleichtern und schneller auf relevante Inhalte aufmerksam machen soll. So ist es beispielsweise möglich, ein Squad zu gründen, bevor man einem Match beitritt. Das verbessert die Spielerfahrung insofern, weil man so etwa direkt zusammen auf der Karte starten kann. Ein Empfehlungssystem schlägt unterdessen Spielmaps und Modi vor. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 4.

Battlefield 4 - Changelog zum neuen Update

Enabled game joining from Battlefield 4 to Battlefield 1

Browse Battlefield 1 games

Browse Battlefield 1 detailed stats

Join Battlefield servers

Join friends playing Battlefield 1

View your combined Battlefield career stats

View Battlefield 1 and Battlefield 4 soldier progression

Added the Watch section where you can view content from all across the Battlefield franchise

Fixed issues where player ends up in an offline state after getting back to menus from game play

Various server browser bug fixes

Enabled expansion packs in the in-game store on Xbox One

Fixed an issue where users could get the wrong background

Quelle: Battlefield.com