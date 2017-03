Battlefield 1: Launch-Trailer zum "They Shall Not Pass"-DLC

1 "Battlefield 1: Launch-Trailer zum "They Shall Not Pass"-DLC"

(alle Angebote versandkostenfrei, u. a. The Last Stand Steelbook 5,99€, Metal Gear Solid V - The Definitive Experience 14,99€ und Deus Ex - Mankind Divided Steelbook 16,99€, Office 365 Home Abo 49,99€)

Battlefield 1: Launch-Trailer zum "They Shall Not Pass"-DLC

01:11 Battlefield 1: Launch-Trailer zum "They Shall Not Pass"-DLC

05.03.2017 um 12:15 Uhr Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zu They Shall Not Pass ansehen, der ersten großen Erweiterung für Battlefield 1. Premium-Pass-Inhaber haben ab dem 14. März Zugriff, alle anderen erst zwei Wochen später. Mit They Shall Not Pass betreten die Veteranen der französischen Armee das virtuelle Schlachtfeld.

video

1222233

Battlefield 1 (2016)

Battlefield 1 (2016): Launch-Trailer zum "They Shall Not Pass"-DLC

Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zu They Shall Not Pass ansehen, der ersten großen Erweiterung für Battlefield 1. Premium-Pass-Inhaber haben ab dem 14. März Zugriff, alle anderen erst zwei Wochen später. Mit They Shall Not Pass betreten die Veteranen der französischen Armee das virtuelle Schlachtfeld.

http://www.videogameszone.de/Battlefield-1-2016-Spiel-54981/Videos/Launch-Trailer-zum-They-Shall-Not-Pass-DLC-1222233/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/03/Battlefield-1-2016-They-Shall-Not-Pass-Trailer_b2teaser_169.jpg

battlefield 1,ea electronic arts,ego-shooter

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/3/73138_sd.mp4