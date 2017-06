31:27

Battlefield 1: E3-Gameplay von der Nachtmap "Nivelle Nights"

11.06.2017 um 17:42 Uhr Battlefield 1 ist und bleibt ein großes Thema bei Electronic Arts. Das zeigte sich auch auf der diesjährigen E3! Neben der offiziellen Ankündigung des Ostfront-DLCs In the Name of Tsar gab es im Rahmen der EA-Play-Liveübertragung fast eine halbe Stunde Gameplay von der ersten BF1-Nachtmap "Nivelle Nights" zu sehen. In diesem Video könnt ihr es nochmal gesondert anschauen.

