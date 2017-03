1 "Battlefield 1: They Shall Not Pass - Angespielt - Das bietet der erste große DLC"

19.03.2017 um 11:15 Uhr Battefield 1 bekommt seine erste große DLC-Erweiterung: They Shall Not Pass ist nicht nur ein berühmter Schlachtruf, sondern auch der Titel des neuen Inhalts. Redakteur Matti Sandqvist war in Stockholm und hat den Battlefield-1-DLC Probe gespielt. Im Video verrät er alles, was man dazu wissen muss und zeigt viele Spielszenen!

