Battlefield 1: Guide zur Operation: Eiserne Linie

Battlefield 1: Eiserne Linie

Historischer Hintergrund

1917 war es Deutschland und Österreich-Ungarn gelungen, die Italiener in den Julischen Alpen zu schlagen. Der Vormarsch der Armeen von Österreich-Ungarn konnte aber erst am Monte Grappa gestoppt werden, als die Italiener begannen, ebenfalls aus erhöhten Stellungen mit MGs zu feuern. Im Spätsommer 1918 starteten die Italiener eine Offensive, um ihr verlorenes Land zurückzugewinnen. Die Schlacht um Monte Grappa zog sich aber unter großen Verlusten lange hin, erst am 30. Oktober 1918 konnten die Italiener den Widerstand Österreich-Ungarns am Piave brechen und danach die Grappa-Verteidiger in eine ausweglose Lage bringen. Danach war der Vormarsch der Italiener bis an die Adria-Küste nicht mehr aufzuhalten.

Aufbau in Battlefield 1

Die Eiserne Linie sieht in Battlefield 1 folgendermaßen aus:

Kriegsparteien: Italien vs. Österreich-Ungarn

Anzahl Bataillone für Angreifer: 4



1. Karte - Venezianische Alpen (Monta Grappe)

Sektoren: 5

Schlachtfeldziele: 11

Behemoth: Zeppelin

2. Karte - Adriaküste (Am Rande des Reiches)

Sektoren: 5

Schlachtfeldziele: 11

Behemoth: Schlachtschiff

Battlefield 1: Operation Eiserne Linie - Venezianische Alpen (Monte Grappe)

Sektor 1 - Kirche von San Rocco

Schlachtfeldziele : 1

Bei diesem Ziel handelt es sich um eine einzelne Kirche (Schlachtfeldziel A). Südwestlich der Kirche (in Richtung der angreifenden Truppen) befinden sich einige Schützengräben. Die Kirche kann stark zerstört werden, was Attacken von außen nach innen erlaubt und den Turm (traditioneller Späher-Posten) entfernt.

Besonderheit : Die Kirche hat drei Zugänge, einer davon befindet sich im Nordwesten durch einen Schützengraben.

Sektor 2 - Kirche von San Rocco

Schlachtfeldziele : 2

Ziel B ist ein kleines Gehöft, bestehend aus zwei Häusern. Ziel A ist eine offene Ruine auf einem kleinen Hügel im Norden.

Besonderheiten : Beide Schlachtfeldziele besitzen Flugabwehrgeschütze, das bei Ziel B ist allerdings stark exponiert. Ziel A hat mehrere stationäre MGs im näheren Umkreis.

Sektor 3 - Valle di Seren

Schlachtfeldziele : 2

Das Ziel A liegt in einem Tunnel, Ziel B ist eine extrem schwer zu nehmender Geschützbunker auf dem Berg im Süden.

Besonderheit : Bei Ziel A gibt es einen Zugang zum Tunnel von Norden. Der Bunker bei Ziel B ist nur über Treppen zu erreichen, die Verteidiger haben gepanzerte Türen (können gesprengt werden) und eine Schießscharte zur Verfügung. Hier zerschellen sehr viele Angriffe ergebnislos, wenn die Angreifer nicht wissen was sie tun, bzw. im Bunker gut verteidigt wird.

Achtung : Das Bunkerziel zu knacken erfordert kluges Teamplay! Zuerst muss das Geschütz zerstört werden (Bomben, Granaten, Panzergeschütze). Deckt die äußeren Türen des Bunkers ab und werft maximal ein paar Granaten rein - versucht aber nicht zu stürmen, das ist schlicht Selbstmord (außer wenn gar nichts anderes geht, dann heißt es Hopp oder Top). Achtet vor allem darauf, dass ihr nicht sterbt, damit das Gleichgewicht sich nicht zu euren Ungunsten verschiebt! Sorgt für ein Übergewicht an Soldaten im Einzugsbereich der Flagge - ein Soldat mehr reicht aus, um das Ziel zu erobern. Dann sind die Verteidiger im Zugzwang und sitzen in der Falle.

Sektor 4 - Valle di Seren

Schlachtfeldziele : 3

Ziel A ist ein kleines Haus im Tal, nördlich liegen einige Schützengräben. Schlachtfeldziel B ist ein weiterer Geschützbunker (wie im vorigen Sektor Ziel B). C ist ein weiteres Gehöft am Fuße des Berges im Südosten.

Besonderheit : Der Bunker an Ziel B hat wieder zwei Zugänge, die von innen einfach zu verteidigen sind. Hinter dem Haus bei Ziel C gibt es eine Flak.

Sektor 5 - Forte Ferro

Schlachtfeldziele : 2

Ziel A befindet sich neben einem kleinen Bunkerdurchgang, der aber drei Zugänge hat und nur aus einem Gang besteht. B ist eine Flagge in einer Senke im Südosten, nahe einer Brücke.

Besonderheit : Südlich vor dem Durchgang bei Ziel A befinden sich Schützengräben und ein stationäres MG.

Sektor 6 - Forte Ferro

Schlachtfeldziele : 1

Das Schlachtfeldziel A liegt mitten in der Festung. Zugang erhalten die Verteidiger durch die Sprengung der Türen im Norden und im Südwesten oder indem sie die Mauer im Südosten umgehen.

Battlefield 1: Operation Eiserne Linie - Adriaküste (Am Rande des Reichs)

Sektor 1 - Höhe 201

Schlachtfeldziele : 2

Der etwas größere Hof im Nordwesten markiert das Schlachtfeldziel A und ist relativ schnell von den angreifenden Truppen zu erreichen. Zum Ziel B, einem Geschützbunker, müssen die Angreifer den Hang im Süden von A herunter, oder sie versuchen, südwestlich von B anzugreifen.

Sektor 2 - Höhe 201

Schlachtfeldziele : 2

Auch hier sind zwei Gehöfte die Schlachtfeldziele. A im Südwesten und B im Nordosten.

Sektor 3 - Kastell

Schlachtfeldziele : 3

Der schmale Kastellgrat trennt die Karte in zwei Hälften. Während A ein Turmpaar im Norden ist, befindet sich das Kastell in der Mitte. Schlachtfeldziel C liegt auf einer Landzunge im Süden.

Besonderheit : Das Kastell (B) verfügt über zwei stationäre MGs, die in Richtung A ausgerichtet sind. Leicht südöstlich von B findet sich ein weiterer kleiner Geschützbunker, der den Bereich rund um Ziel C beschießen kann, sowie ein eventuelles Schlachtschiff der Angreifer. Ziel C erreicht man nur über eine Brücke oder durch schwimmen bzw. mit dem Schnellboot.

Sektor 4 - Kastell

Schlachtfeldziele : 2

Zwei Höfe östlich unterhalb des Kastells bilden die Schlachtfeldziele des vierten Sektors. Ziel A im Norden, B im Süden.

Besonderheit : Beide Ziele liegen verhältnismäßig dicht beieinander.

Sektor 5 - Küstenfestung

Schlachtfeldziele : 2

Das Schlachtfeldziel A ist eine vorgelagerte Zitadelle der Küstenfestung, B befindet sich mitten in der Festung.

