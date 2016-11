Battlefield 1: Guide samt Tipps zu Operationen - In die Hölle

In Battlefield 1 gibt es den Operationen-Modus, in dem sich Angreifer und Verteidiger beim Kampf um Schlachtfeldziele in verschiedenen Sektoren über mehrere Karten hinweg duellieren. Das angreifende Team hat immer mehrere Bataillone und bekommt bei einem gescheiterten Versuch Unterstützung durch einen sogenannten Behemoth, ein extrem mächtiges Kriegsfahrzeug (Panzerzug, Zeppelin oder Schlachtschiff). In unserem Guide zu den Spielmodi haben wir dies bereits erklärt. Diese Lösung zum Battlefield 1-Spielmodus führt euch durch die Gebiete der Operation "In die Hölle".

In die Hölle - Historischer Hintergrund

Vom 26. September bis zum 11. November 1918 fand die größte und erfolgreichste Offensive der USA im ersten Weltkrieg statt. Ziel für General Pershing war der Sieg über die 5. Deutsche Armee zwischen dem Fluss Maas und den Argonnen. Am 27. September gelang die Einnahme von Varennes, kurz darauf fiel auch Apremont an die Amerikaner. Der Angriff der Amerikaner und Franzosen hatte an dieser Stelle maßgeblichen Anteil am Waffenstillstand vom 11. November 1918, der den Ersten Weltkrieg beendete.

Aufbau in Battlefield 1

Die Operation "In die Hölle" ist in Battlefield 1 folgendermaßen aufgebaut :

Kriegsparteien: Deutschland vs. USA

Anzahl Bataillone für Angreifer: 4



1. Karte - Südlich von Apremont (Krieg im Ballsaal)

Sektoren: 4

Schlachtfeldziele: 11

Behemoth: Zeppelin

2. Karte - Westlich von Varennes (Wald der Argonnen)



Sektoren: 5

Schlachtfeldziele: 11

Behemoth: Panzerzug

Nachfolgend stellen wir die Sektoren im Detail vor und verraten euch, worauf ihr achten müsst.

Südlich von Apremont (Krieg im Ballsaal)

Sektor 1 - Schrapnell-Ecke

Schlachtfeldziele : 2

Schlachtfeldziel A und B sind jeweils MG-Bunker in einem von Schützengräben und Granatentrichtern zerklüfteten Gürtel.

Besonderheit : Mit den Mörsergranaten des Versorgers können die Schützengräben eingedeckt werden. Besonders gern wird aus den Granatentrichtern heraus gemörsert. Signalraketen des Spähers helfen, um aufzuklären und Gegner auf der Minimap zu markieren.

Achtung : Scharfschützen der Angreifer lauern gern westlich beider Schlachtfeldziele. Die Verteidiger snipern gern entweder von der Hügelkuppe im Osten (zwischen A und B) oder südöstlich von B an der Mauer bzw. nordöstlich von A am Waldrand.

Sektor 2 - Schrapnell-Ecke



Schlachtfeldziele : 2

Ein kleines Gehöft im Norden beherbergt Ziel B. Besonders umkämpft sind dabei die beiden Gebäude auf dem Hof. Ziel B befindet sich mitten im Schloßpark an einer Statue. Außer einigen Zieranlagen gibt es dort nur wenig Deckung.

Besonderheiten : Flugabwehrgeschütze finden sich rechts und links vom Aufgang zum Säulengang des Schlosses im Osten von Ziel B.

Achtung : Scharfschützen der Verteidiger befinden sich häufig auf dem Zinnengang des Schlosses östlich von Ziel B.

Sektor 3 - Château Lacroix



Schlachtfeldziele : 3

Das Herzstück der Karte ist das Schloss. Ziel A befindet sich auf einem weitläufigen Vorplatz im Norden des Schlosses. Der Platz wird durch zwei tiefe Gänge unterbrochen, die sich gegenüberliegen und Deckung bieten. Schlachtfeldziel B liegt im Schlosshof. Ziel C befindet sich im Ballsaal des Schlosses.

Besonderheit : B ist von jeder Seite aus den Säulengängen und oben von den Zinnen attackierbar. Die Aufgänge zu den Zinnen sind leicht zu übersehende Leitern in den Säulengängen. Ziel C ist ebenfalls von allen Seiten angreifbar, oft wird der Zugang über das Schlosstor direkt im Süden von C von den jeweiligen Verteidigern übersehen. Westlich von Ziel A befindet sich zudem ein Flakgeschütz.

Achtung : Der Zinnengang bei B ist häufig Standort von Scharfschützen und Mörsern, die vor allem den Platz in Richtung A beherrschen. Aus den tiefen Gängen bei A lässt sich die Zinne aber auch mit Mörsergranaten eindecken.

Sektor 4 - Eisenbahnknoten



Schlachtfeldziele : 2

Der letzte Sektor hält zwei relativ weit voneinander entfernte Ziele bereit. Ziel A liegt mittig im Sektor östlich vom Schloss in einer weiteren Zieranlage. Die niedrigen Mauern und Hecken rund um das Ziel bieten etwas Deckung. Schlachtfeldziel B ist der Eisenbahnknoten im Osten. Dort befinden sich auch zwei Flugabwehrgeschütze an den jeweiligen Enden des Bahnsteigs. Ein Zug verhindert dort den direkten Blick auf den Bahnhof. Angreifer müssen es aber erst den offenen Hang zum Bahnhof herunter schaffen.

Besonderheit : Eine Mauer auf der Hügelkuppe zwischen A und B sorgt für Deckung für Sniper und mörsernde Versorger, kann aber recht schnell eingerissen werden.

Achtung : Leicht südwestlich von A befindet sich ein Eckturm des Schlosses. Um diesen Turm herum lungern gern verteidigende Scharfschützen, die den Angreifern in den Rücken schießen.

Westlich von Varennes (Wald der Argonnen)

Sektor 1 - Ritz-Bunker



Schlachtfeldziele : 2

Die ganze Karte befindet sich in einem geradezu labyrinthischen Waldgebiet. Ziel A ist in einem Schützengrabengürtel im Norden, bewacht von einem MG-Bunker. Dieses Gebiet ist von den Rändern verhältnismäßig gut einzusehen. Ziel B ist auch von Schützengräben umgeben. Daran grenzt ein Bunkerkomplex, in dem sich Verteidiger häufig verschanzen.

Besonderheit : Ziel B hat einen zweiten Zugang rechts vom Bunker, in einem schmalen Engpass. Ist der Zugang offen (kann gesprengt werden), können Angreifer den Verteidigern in den Rücken fallen. Oder andersrum.

Achtung : Scharfschützen haben viele Möglichkeiten, sich auf Hügeln und Felsen, hinter Bäumen und Geröll zu verstecken. Der Sturm auf die Bunker ist meistens ein fieser Granatenkrieg.

Sektor 2 - Ritz-Bunker



Schlachtfeldziele : 2

Die zweite Runde rund um den Ritz-Bunker umfasst eine Flagge im Wald, oben im Norden des Sektors. Die Flagge steht auf einem Felsen, direkt darunter befindet sich ein kleiner Engpass. Der hintere Teil des Ritzbunkers befindet sich bei Schlachtfeldziel B, direkt an der Eisenbahnlinie.

Besonderheit : Angreifer können durch den Bunkerzugang im Westen (im vorigen Sektor war das Ziel B) unterirdisch direkt in den Bunkerteil beim neuen Schlachtfeldziel B vorstoßen. Darin toben immer wieder Granatenschlachten an den Treppen und Türen. Das Schlachtfeldziel kann vom Panzerzug direkt eingenommen werden.

Sektor 3 - Hellfire Corner



Schlachtfeldziele : 3

Ziel C ist eine Flagge an einem Bach im Süden. Ziel B ist das Herzstück des Sektors, eine Eisenbahnbrücke. Hier wird sowohl oberhalb als auch unterhalb der Brücke gekämpft. Ziel A im Norden liegt an einer Hütte im Wald.

Besonderheit : Der Panzerzug nimmt Ziel B direkt ein. Die Bahnlinie kann von Verteidigern gut mit Dynamit vermint werden. Ein Feldgeschütz gibt es oberhalb von Ziel C. Insgesamt gilt aber, dass die Kartengegebenheiten mehr als unübersichtlich sind.

Sektor 4 - Ruinen der Abtei



Schlachtfeldziele : 2

Ziel A ist ein kleiner Vorposten an den Gleisen im Norden. Das besser befestigte Ziel B ist ein MG-Bunker in einem weitläufigen Schützengrabennetz. Die Zugänge zu diesem Gebiet sind Engstellen im Nordwesten und Südwesten, sowie im Norden über Ziel A.

Achtung : Mörser bestreichen die Schützengräben gern von der Bahnlinie im Nordwesten aus.

Sektor 5 - Ruinen der Abtei



Schlachtfeldziele : 2

Die Abteiruinen bestehen aus einem Ziel im Norden (eine sehr kleine Ruine mit der Flagge) und der ehemaligen Abtei im Süden an Schlachtfeldziel B.

Besonderheit : Die Abtei ist unterkellert. Es gibt insgesamt drei Zugänge zu diesem Keller. Verteidiger verschanzen sich gern dort.

Die Abtei ist unterkellert. Es gibt insgesamt drei Zugänge zu diesem Keller. Verteidiger verschanzen sich gern dort.

Von Benjamin Danneberg

Autor