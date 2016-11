Battlefield 1: Guide zur Operation: Die Kaiserschlacht

Das Prinzip der Operationen haben wir bereits in unserem Guide zu den Spielmodi erklärt. Über mehrere Karten messen sich Angreifer und Verteidiger beim Kampf um Schlachtfeldziele in verschiedenen Sektoren. Das angreifende Team hat dabei immer mehrere Versuche und bekommt bei einem gescheiterten Versuch Unterstützung durch einen sogenannten Behemoth, ein extrem mächtiges Kriegsfahrzeug (Panzerzug, Zeppelin oder Schlachtschiff).

Battlefield 1: Die Kaiserschlacht

Historischer Hintergrund

Im März und April 1918 versuchte das Deutsche Reich an der Westfront einen Sieg gegen die sogenannten Entente-Mächte zu erzwingen, diese Offensive ist als Kaiserschlacht oder auch Unternehmen Michael bekannt. Dabei wollten die deutschen Verbände an beiden Seiten der Somme bis nach Amiens vorrücken. Nach anfänglichen Geländegewinnen und einer beinahe erfolgreichen Spaltung der britischen und französischen Einheiten kam die Offensive Anfang April zum erliegen: Die Alliierten hatten sich stabilisiert und Amiens verteidigt. Auf Befehl General Ludendorffs hin wurde die Operation am 06. April 1918 abgebrochen.

Aufbau in Battlefield 1

Die Kaiserschlacht sieht in Battlefield 1 folgendermaßen aus:

Kriegsparteien: Deutschland vs. England

Anzahl Bataillone für Angreifer: 4



1. Karte - Sektor Peronne

Sektoren: 5

Schlachtfeldziele: 11

Behemoth: Zeppelin Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Sektor Peronne Quelle: buffed

2. Karte - Vororte von Amiens

Sektoren: 5

Schlachtfeldziele: 9

Behemoth: Panzerzug Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Vororte von Amiens Quelle: buffed

Nachfolgend stellen wir die Sektoren im Detail vor und verraten euch, worauf ihr achten müsst.

Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Sektor Peronne

Sektor 1 - Gräben entlang der blauen Linie

Schlachtfeldziele : 2

Sowohl Schlachtfeldziel A als auch Schlachtfeldziel B liegen in einem von Granaten und Schützengräben völlig zerklüfteten Bereich. Beide Ziele können im Schutz der Schützengräben eingenommen werden.

Besonderheit : Mit den Mörsergranaten des Versorgers können die Schützengräben sehr gut ausgeräuchert werden. Dafür sind die Signalraketen des Spähers ideal, um aufzuklären und Gegner auf der Minimap zu markieren.

Achtung : Scharfschützen der Verteidiger lauern gern oberhalb von Schlachtfeldziel B am Kartenrand. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Peronne: Sektor 1 Quelle: buffed

Sektor 2 - Operation Gehöft

Schlachtfeldziele : 2

Schlachtfeldziel B liegt direkt an einer Windmühle. Die Windmühle lässt sich komplett zusammenschießen. Schlachtfeldziel A befindet sich unterhalb eines Bunkers zwischen ein paar Ruinen.

Besonderheit : Auch hier sind die Mörsergranaten des Versorgers echte Schützengrabenfeger, vor allem wenn die Signalraketen des Spähers taktisch sinnvoll aufklären.

Achtung : Scharfschützen der Verteidiger lauern gern in der Mühle bei Schlachtfeldziel B und oberhalb von B am Kartenrand. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Peronne: Sektor 2 Quelle: buffed

Sektor 3 - Dorf Travecy

Schlachtfeldziele : 2

Schlachtfeldziel A findet ihr innerhalb der Ruinen einer Häusergruppe im Süden des Sektors. Schlachtfeldziel B liegt mitten in der Ruine einer alten Kathedrale oder Kirche. Westlich von B greifen gern Scharfschützen und Versorger aus der leicht erhöhten Position des Hangs an.

Besonderheit : Schnelles, hartes Zuschlagen im Nahkampf bringt viel, besonders beliebt ist ein Gas- und Brandgranaten-Krieg an Ziel B.

Achtung : Scharfschützen der Angreifer schießen gern vom Bereich der Mühle aus dem vorigen Sektor (B). Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Peronne: Sektor 3 Quelle: buffed

Sektor 4 - Dorf Travecy

Schlachtfeldziele : 3

Dieser Sektor beinhaltet Häuserkampf in einem Dorf, allerdings ist es da nicht ganz so eng wie in einer Stadt. Um das Dorf herum gibt es offene Felder und Hänge. Schlachtfeldziel C liegt im Norden in einem kleinen Hof, dort befindet sich auch eine Flak. Hier wird gern entweder mit Panzern erobert oder Soldaten schleichen um die Mauern des Hofes herum. Ziel B liegt südlich, ebenfalls in einem kleinen Hof (MG und Flak sind hier in der Nähe) und Ziel A befindet sich im Osten des Sektors mitten auf einer Kreuzung.

Besonderheit : Eigentlich kann man mit genug Feuerkraft so ziemlich alles im Dorf in Schutt und Asche legen. Sollte es für die Angreifer an diesem Punkt einen Zeppelin geben, empfehlen wir die Flak und die MGs im letzten Sektor, im Osten, zu bemannen. Die sind recht weit entfernt und wir können lange draufhalten, bis wir mal Kontra kriegen.

Achtung : Verteidiger snipern gern vom Feldrand im Osten von C und von oberhalb des Hangs südöstlich von A. Angreifer snipern gern ganz oben am Hang, südlich von A und B. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Peronne: Sektor 4 Quelle: buffed

Sektor 5 - Straße nach Amiens

Schlachtfeldziele : 2

Die Ziele dieses Sektors befinden sich beide bergauf des vorigen Sektors. B ist ein Bauernhof im Norden, A ein Hof mit Mühle im Süden. Auf diesem Hof gibt es ein stationäres MG und eine Flak.

Besonderheit : Von A und Umgebung aus kann B sehr gut beschossen werden (Mörser, Sniper), daher kann es sich lohnen, zuerst A einzunehmen.

Achtung : Scharfschützen der Angreifer sowie deren Kavallerie greifen B gern nordwestlich vom Feldrand aus an.

Haben die Angreifer alle Sektoren erobert, wechselt das Geschehen auf die Karte "Vororte von Amiens". Das ist eine komplette Stadtkarte, hier ist in erster Linie Häuserkampf angesagt. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Peronne: Sektor 5 Quelle: buffed

Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Vororte von Amiens

Sektor 1 - Punkt Labyrinth

Schlachtfeldziele : 2

Schlachtfeldziel A befindet sich im Norden an der Bahnstrecke. Dort findet sich durch die Gleise bedingt offenes Feld, was von Scharfschützen gern genutzt wird. Ziel B ist mitten in den Ruinen im Westen. Diese Gegend ist absolut unübersichtlich und von schnellen, brutalen Nahkämpfen geprägt.

Achtung : Späher der Verteidiger finden sich häufig in den Gebäuden im Nordwesten von B und westlich von A. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Vororte von Amiens: Sektor 1 Quelle: buffed

Sektor 2 - Pont Neuf

Schlachtfeldziele : 2

Ziel B wartet mitten auf einem Dreiecksplatz mit vielen Zugängen, sowohl durch drei Straßen, als auch durch Durchgänge in den Häusern. Drumherum finden sich in den Häusern Räume, die Deckung bieten und von denen aus wir den Platz beschießen können. Ein Haus mitten auf dem Platz wird gern als Angriffsbunker verwendet, von dem aus das Ziel eingenommen werden kann. Das Haus kann aber auch zerstört werden. Ziel A befindet sich in einem Haus westlich von B, im ersten Stock, in einem Eckzimmer. Hier liegen oft Verteidiger auf dem Boden und bewachen die beiden Zugänge. Angreifer decken den Raum gern mit Granaten ein.

Besonderheit : Die beiden Zugänge zum Raum bei Ziel A liegen direkt nebeneinander. Ohne die Sicht der Verteidiger im Raum zu stören, ist das für Angreifer eine Todesfalle. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Vororte von Amiens: Sektor 2 Quelle: buffed

Sektor 3 - Pont Neuf

Schlachtfeldziele : 3

Der vorletzte Sektor bietet nochmal drei Ziele. Ziel A liegt direkt an einer Hausecke, unterhalb davon befindet sich die Bahnstrecke. Das Ziel ist schwer zu erobern, denn der Weg zu dem Haus direkt an der Flagge, in dem sich Verteidiger verschanzen, ist völlig offen. Schlachtfeldziel B befindet sich in einer Gasse, die zwei normale Zugänge, sowie zwei weitere Zugänge durch die Häuserreihen rechts und links besitzt. C befindet sich östlich von B, ebenfalls an einem Häuserblock.

Besonderheit : Ziel A kann direkt vom Panzerzug eingenommen werden.

Achtung : An Ziel B können Soldaten in der Gasse auch aus einigen Fenstern im ersten Stock der nördlich angrenzenden Häuserreihe angegriffen werden. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Vororte von Amiens: Sektor 3 Quelle: buffed

Sektor 4 - Place Longueville

Schlachtfeldziele : 2

Im letzten Sektor ist das Schlachtfeldziel A direkt auf den Gleisen neben einem Bahnhäuschen. Ziel B befindet sich mitten im großen Herrenhaus, dass wir fast nur über offene Flächen erreichen.

Besonderheit : Schlachtfeldziel A kann auch hier direkt vom Panzerzug genommen werden. Angreifer auf B kommen am besten von Osten, zerstören die Scheiben und decken vor einem Sturm den Raum innen mit Gas- und Brandgranaten ein. Battlefield 1: Operation Kaiserschlacht - Vororte von Amiens: Sektor 4 Quelle: buffed

