Battlefield 1: Fahrzeug-Guide: Landfahrzeuge

Battlefield war immer schon eine Shooter-Reihe, die sich durch viele Fahr- und Flugzeuge ausgezeichnet hat. Hier wird nicht bloß der Kampf Mann gegen Mann mit der Waffe in der Hand thematisiert: Panzer, Artillerie und Bomber sind seit jeher fester Bestandteil der großen Spielmodi. Battlefield 1 macht da keinen Unterschied. Ob im klassischen Eroberungs-Modus oder in den beliebten Operationen, wir können jede Menge Fahrzeuge benutzen.

Es gibt eine Reihe Fahr- und Flugzeuge in Battlefield 1, die wir mit unterschiedlichen Loadouts versehen können. Wenn wir im Fahrzeug-Menü gelandet sind (der Panzer-Button neben unserer Heimatbasis auf der Karte; kann nur aufgerufen werden, wenn ein Panzer verfügbar ist), dann finden wir diese Anpassungsmöglichkeiten hinter dem Button "Anpassen" (links unten). Die Loadouts befinden sich unter "Pakete" (links oben). Es gibt für jedes Fahrzeug ein Standard-Loadout. Zusätzliche Ausrüstung muss für je 250 Kriegsanleihen freigeschaltet werden.



Battlefield 1: Landkreuzer

Battlefield 1: Der Landkreuzer ist vielseitig einsetzbar, vom Panzerkiller bis zum schlagkräftigen Trupp-Unterstützer. Quelle: buffed Als erstes betrachten wir den Landkreuzer. Dieser ist in der Front deutlich besser gepanzert, als an den Seiten. Aufgrund von Form und Aufbau kann dieser Panzer in unwegsamem Gelände gut manövrieren. Die Schützen können frontal und seitlich unterstützen, ihre Geschütze sind drehbar. Der Truppenunterstützer ist für urbane Karten besonders gut geeignet.



Landkreuzer Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Mörser-Landkreuzer Kettenpanzer mit heckmontiertem Granatwerfer Fahrer LMG

Rauchmörser

Gasmörser Rauchmörser um dem Gegner die Sicht zu nehmen (gut gegen Scharfschützen), Gasmörser um Engstellen und Gegneransammlungen ungemütlich zu gestalten. Schütze 57-mm-Geschütz Schütze 57-mm-Geschütz Panzerjäger-Landkreuzer Kettenpanzer mit Anti-Panzerkanone Fahrer Tankgewehr

Gas-Emitter

Notfallreparatur Mit dem Gasemitter kann eine defensive Gaswolke ausgestoßen werden. Kann sich im Notfall schnell reparieren. Schütze 57-mm-Geschütz Schütze 57-mm-Geschütz Truppenunterstützungs-Landkreuzer Kettenpanzer für einen ganzen Trupp mit Support-Funktion Fahrer LMG (Heck)

Kettenreparatur

Materialabwurf Kann beschädigte Ketten sofort wieder instandsetzen und Heil- bzw. Munitionspakete abwerfen. Schütze HE-Kanone (57 mm) Kann auch Fahrzeuge beschädigen Schütze HE-Kanone (57 mm) Kann auch Fahrzeuge beschädigen Schütze LMG Schütze LMG

Battlefield 1: Schwerer Panzer

Battlefield 1: Brandgefährlich mit vier bis fünf Mann Besatzung und Flammenwerfer-Upgrade: Der schwere Panzer. Quelle: buffed Diese fahrende Festung ist insgesamt sehr gut gepanzert, allerdings recht langsam unterwegs. Seine Manövrierfähigkeit ist stark eingeschränkt, schon kleinere Objekte im Weg heben das Fahrzeug stark an. Im Kampf sollte der Panzer etwas angewinkelt stehen, so dass eine seiner Seiten mit Schützen nach vorn gegen Infanterie helfen kann. Der Panzer ist für alle Karten gut geeignet, sollte es aber vermeiden, in offenem Gelände herumzustehen, da er ein hervorragendes Ziel für Flugzeug, Panzerbüchse & Co. abgibt.

Schwerer Panzer Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Schwerer Sturmpanzer Kampfpanzer gegen Infanterie Fahrer HE-Kanone (57 mm)

Notfallreparatur

Rauchschleier Kann sich mit Rauch tarnen und schnell reparieren. Schütze SMG Schütze SMG Schütze SMG Schütze SMG Schütze Zwillings-MG (Heck) Schwerer Durchbruchspanzer Gegen Fahrzeuge und Geschütze, mit Supportfunktion Fahrer 57-mm-Geschütz

Notfallreparatur

Materialabwurf Im Notfall kann der Panzer schnell repariert und für das Team können Heil- und Munitionspakete abgeworfen werden. Schütze Automatikgeschütz Schütze Automatikgeschütz Schütze Zwillings-MG (Heck) Schwerer Flammenwerfer-Panzer Sehr effizient gegen Infanterie in unübersichtlichen Situationen Fahrer 57-mm-Geschütz

Notfallreparatur

Gas-Emitter Mit dem Gasemitter kann eine defensive Gaswolke ausgestoßen werden. Kann sich im Notfall schnell reparieren. Schütze SMG Schütze SMG Schütze Flammenwerfer Schütze Flammenwerfer

Battlefield 1: Leichter Panzer

Battlefield 1: Der leichte Panzer bietet nur für einen Mann Platz, ist aber vielseitig einsetzbar Quelle: buffed Der leichte Panzer ist sehr mobil, geht aber auch verhältnismäßig schnell hoch. Daher kann man ihn am Besten in Deckung nutzen, der Aufbau erlaubt es oft, über Deckungen hinweg zu feuern, ohne gleich den ganzen Panzer zu exponieren. Dieser Panzer passt durch schmale Gassen (daher ist er besonders gut in Stadt-Umgebungen geeignet) und teilweise auch in Schützengräben. Geschickt eingesetzt, kann er als Kugelfang fürs Team dienen. In offenem Gelände ist seine Haltbarkeit allerdings arg eingeschränkt.

Leichte Panzer Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Leichter Unterstützungspanzer Mobiler kleiner Panzer, guter Truppenunterstützer Fahrer 37-mm-Geschütz

HE-Kanone (37 mm)

Kettenreparatur

Materialabwurf Kann Heil- und Munitionspakete abwerfen, Schnellreparatur für die Ketten. Leichter Flankierpanzer Fahrer HE-Automatikgeschütz

Panzerminenleger

Kettenreparatur Schnelle Kettenreparatur verhindert Bewegungsunfähigkeit. Leichter Haubitzen-Panzer Fahrer SMG

HE-Haubitze (75 mm)

Rauchschleier Mit der Haubitze lassen sich Geschützstellungen und Fahrzeuge attackieren. Kann Rauch freisetzen um die Sicht auf den Panzer zu erschweren.

Battlefield 1: Artilleriewagen

Battlefield 1: Gegen feindliche Stellungen am Boden oder mit Flugabwehrgeschütz auf Flugzeugjagd: Der Artilleriewagen. Quelle: buffed Artilleriewagen sind nicht für den Einsatz an der Front gemacht. Insbesondere das Flugabwehrmodell ist sehr hilfreich gegen den Zeppelin-Behemoth. Größte Gefahr für den Artilleriewagen sind Angriffe auf Distanz: Flugzeuge, Panzerbüchsen des Sturmsoldaten und die K-Geschosse des Spähers. Sie haben weniger Hitpoints als die anderen Panzer und können sich aufgrund ihrer Länge gern mal an Hindernissen festfahren. In Städten und Dörfern taugen sie nichts.

Artilleriewagen Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Gepanzerter Artilleriewagen Die Kanone sorgt für heftigen Schaden aus der Distanz. Fahrer LMG

Panzerabwehrkanone

Notfallreparatur

Panzerminenleger Kann Panzerminen legen und sich schnell reparieren. Gepanzerter Flugabwehrwagen Starkes Geschütz gegen Flugzeuge Fahrer LMG

Flugabwehrgeschütz

Notfallreparatur

Rauchschleier Starker Schaden gegen Flugzeuge, schnelle Reparatur und Rauchwolke zur Verschleierung der Position. Gepanzerter Mörserwagen Fahrbarer Mörser mit Maschinengewehr Fahrer SMG

LD-Mörser

Gasmörser

Rauchmörser Vielseitiger Beschuss von Infanterie über große Entfernungen.

Battlefield 1: Weitere Fahrzeuge

Art Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Pferd Für Kavallerie Reiter Krummsäbel Ein Schlag mit dem Krummsäbel tötet sofort, allerdings ist das Pferd nicht ganz einfach zu steuern. RNAS Gepanzertes Fahrzeug 5 Plätze, inkl. Fahrer Mehrere MGs Steht den Briten in Amiens und Wüste Sinai zur Verfügung, benötigt keinen Panzerfahrer. M30 Scout Schnelles Angriffsfahrzeug 3 Plätze, inkl. Fahrer Ein MG Der Fahrer kann in voller Fahrt die Handbremse nutzen, um scharfe Kurven zu fahren. Erscheint auf den Karten Am Rande des Reichs, Festung Faw, Wüste Sinai und St. Quentins Narbe auf Seiten der Italiener bzw. Briten. Romfell Gepanzertes Fahrzeug 5 Plätze, inkl. Fahrer Vier schwere MGs Erscheint für Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich auf den Karten Am Rande des Reichs und Wüste Sinai. F.T. Gepanzertes Fahrzeug 5 Plätze, inkl. Fahrer Ein schweres und drei leichte MGs Erscheint für Italien und die USA auf den Karten Krieg im Ballsaal und Am Rande des Reichs. 37/95 Scout Schnelles Angriffsfahrzeug 3 Plätze, inkl. Fahrer Ein MG Der Fahrer kann in voller Fahrt die Handbremse nutzen, um scharfe Kurven zu fahren. Erscheint auf den Karten Am Rande des Reich und Festung Faw auf Seiten von Österreich-Ungarn und Osmanisches Reich. EV4 Gepanzertes Fahrzeug 5 Plätze, inkl. Fahrer Ein schwere und drei leichte MGs Erscheint für Deutschland auf den Karten Krieg im Ballsaal und Amiens. KFT Scout Schnelles Angriffsfahrzeug 3 Plätze, inkl. Fahrer Ein MG Der Fahrer kann in voller Fahrt die Handbremse nutzen, um scharfe Kurven zu fahren. Erscheint auf den Karten Am Rande des Reich und St. Quentins Narbe für Österreich-Ungarn und Deutschland. MC 18J Motorrad mit Beiwagen 3 Plätze, inkl. Fahrer Spieler nutzen ihre Ausrüstung Erscheint auf den Karten Monte Grappa, St. Quentins Narbe und Wüste Sinai für die Briten und Italiener.



Battlefield 1: Pferde sind sehr schnell und die Krummsäbel des Reiters absolut tödlich. Quelle: buffed

