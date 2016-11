Battlefield 1: Fahrzeug-Guide - Behemoths - Schlachtschiff, Zeppelin und Panzerzug

Scheitert das Angreifer-Team in einer Operation in Battlefield 1, bekommt es für den nächsten Versuch schlagkräftige Unterstützung durch einen sogenannten Behemoth. Je nach Karte handelt es sich dabei um einen Panzerzug, einen Zeppelin oder ein Schlachtschiff. Diese gigantischen Kriegsmaschinen haben extrem viele Hitpoints und sind sehr schlagkräftig, können von versierten Teams aber auch schnell auseinander genommen werden. In unserem Guide stellen wir die Behemoths näher vor und geben Tipps zur Nutzung und Bekämpfung.



Battlefield 1: Fahrzeug-Guide - Panzerzug



Battlefield 1: Dagegen sehen Bruno, Langer Max und Siegfried alt aus: Der Panzerzug in Battlefield 1 ist ein Monster. Quelle: buffed Auf kleineren Karten wie dem Suezkanal oder Amiens gibt es eine kleinere Variante des Zugs, mit nur vier Plätzen. Der Panzerzug kann aber ganze Karten für sich entscheiden. Das setzt voraus, dass die Besatzung sich nicht bloß um die Attacke des nächstbesten Ziels kümmert: Für Angriffe auf Schlachtfeldziele ist einzig die 75-mm-Kanone zuständig, die wie eine Artillerie arbeitet und über eine vergrößerte Minimap abgefeuert wird. Und: Der Fahrer darf den Zug nicht einfach wild durch die ganze Karte prügeln oder an schlecht einsehbare Stellen manövrieren (beispielsweise unter die Brücken in Amiens).

Behemoth Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Panzerzug Vierteiliger, schwer gepanzerter Zug für verheerende Angriffe auf hohe, mittlere und nahe Distanz Fahrer Der Fahrer kann nur fahren, bekommt aber anteilig Punkte durch Kills der Schützen oder bei der Eroberung von Zielen in der Nähe der Gleise. Schütze (Platz 2) 57-mm-Kanone Die Nutzung der Kanone erfolgt über Artillerieansicht, die Reichweite ist sehr hoch. Schütze (Platz 3) Schweres MG (8 mm) Schütze (Platz 4) Luftabwehr-Kanone (37 mm) Funktioniert auch gegen Infanterie. Schütze (Platz 5) Schweres MG (8 mm) Schütze (Platz 6) Auto-Kanone (20 mm) Enorm effektiv gegen Infanterie, kann auch Fahrzeuge beschädigen.

Der Rest der Besatzung muss sich in erster Linie um direkte Bedrohungen für den Zug kümmern: Sturmsoldaten mit Panzerabwehrgranaten und Panzerbüchsen, Späher mit K-Geschossen und gegnerische Fahrzeuge und Flugzeuge. Dazu müssen die Schützen darauf achten, von wo Angriffe erfolgen und diese dann unterbinden. Solange sich gegnerische Soldaten auf den Zug konzentrieren, können sie Schlachtfeldziele nicht effektiv verteidigen, was es dem eigenen Team bereits leichter macht, zu erobern.

Der Panzerzug kann aber leicht beschädigt werden, da er ein großes, relativ unbewegliches Ziel abgibt. Gerade Fahrzeuge, Flugzeuge, Feldgeschütze und die Panzerbüchsen sind gefährlich für Zug und Besatzung. Häufig legen Sturmsoldaten auch Dynamit oder Panzerabwehrminen auf die Gleise. Die Bordschützen des Zugs, vor allem der Schütze an der Auto-Kanone, kann versuchen, die Sprengsätze durch beschießen der Gleise vor dem Zug zu entschärfen.

Battlefield 1: Fahrzeug-Guide - Zeppelin

Battlefield 1: Ein riesiges Luftschiff, sie alle mit Bomben zu bewerfen: Wenn der Fahrer nicht weiß was er tut, kommt der Zeppelin ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Quelle: buffed Der Zeppelin kann eine extrem mächtige Waffe sein, wenn Pilot und Besatzung wissen, was sie tun müssen. Der Pilot muss zuallererst Bedrohungen wie Flugabwehrstellungen und stationäre MGs sowie Flakpanzer ausschalten. Die Bomben helfen dabei, die Stellungen komplett zu zerstören. Der Pilot sollte also wissen, wo Flaks & Co. auf einer Karte zu finden sind, und diese dann so schnell wie möglich bombardieren. Erst danach sollte er bei der Einnahme von Schlachtfeldzielen unterstützen.



Behemoth Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Zeppelin Riesiges Luftschiff mit extrem vielen Hitpoints, das mit Bomben und fünf Schützen das Schlachtfeld beherrschen kann Pilot Bomben Dreier-Salve schwerer Bomben, kann leicht Flakstellungen zerstören. Schütze (Platz 2) Auto-Kanone (20 mm) Enorm effektiv gegen Infanterie, kann auch Fahrzeuge beschädigen. Schütze (Platz 3) Auto-Kanone (20 mm) Enorm effektiv gegen Infanterie, kann auch Fahrzeuge beschädigen. Schütze (Platz 4) MG (8 mm) Luftabwehr. Schütze (Platz 5) Auto-Kanone (20 mm) Enorm effektiv gegen Infanterie, kann auch Fahrzeuge beschädigen. Schütze (Platz 6) MG (8 mm) Luftabwehr.



Die Besatzung in den unteren Schützengondeln (Plätze 2,3 und 5) kümmert sich um Infanterie, allem voran Scharfschützen und Sturmsoldaten mit Panzerbüchsen. Dazu müssen Sie schnell sein und beobachten, von wo Projektile heranfliegen. Dauerfeuer der Auto-Kanonen führt aber schnell zu leeren Magazinen und eine Nachladeunterbrechung. Schießt daher immer in kurzen Salven und bevorzugt auf Späher und Sturmsoldaten.

Battlefield 1: Bordschützen des Zeppelins müssen sich vor allem um Infanterie kümmern, die ihnen gefährlich werden kann: Späher, Sturmsoldaten und Flakbesatzung. Quelle: buffed Um den Behemoth effektiv zu bekämpfen sind Luftabwehrstellungen bestens geeignet. Verteidiger sollten neben Flakpanzern auch weit entfernte stationäre Flaks nutzen: Der Zeppelin ist groß genug um locker zu treffen. Auch stationäre MGs sind sehr effektiv, insbesondere gegen die Schützengondeln. Diese Gondeln können schnell zerstört werden, erscheinen aber nach kurzer Zeit wieder, solange der Zeppelin Hitpoints hat. Die Besatzung der Gondeln kann durch zielsichere Späher aus den Gondeln herausgeschossen werden.

Battlefield 1: Fahrzeug-Guide - Schlachtschiff

Battlefield 1: Dicke Geschütze und dazu noch weit vom Land entfernt: Das Schlachtschiff ist schwer zu zerstören. Quelle: buffed Das langsame Schlachtschiff zieht weit abseits vom Land seine Bahn und ist deshalb mit Geschützen von Land aus kaum bzw. gar nicht zu treffen. Um das Schlachtschiff zu versenken müssen Torpedoboote (spawnen auf beiden Seiten irgendwo am Ufer) ihre Fracht ins Ziel bringen (direkt am Schiffsrumpf können die Boote nur sehr schlecht oder gar nicht getroffen werden). Ebenfalls hilfreich sind Flugzeuge, insbesondere der Torpedobomber.



Behemoth Beschreibung Plätze Bewaffnung Bemerkung Schlachtschiff Schweres Schlachtschiff mit verheerenden Angriffen auf große Distanz Kapitän 2x 343-mm-MkV-Kanonen Wird über Artilleriesicht abgefeuert und macht extremen Schaden in einem relativ großen Bereich. Schütze 2x 343-mm-MkV-Kanonen Wird über Artilleriesicht abgefeuert und macht extremen Schaden in einem relativ großen Bereich. Schütze QF AA Kanone Luftabwehr, die aber auch gegen Boote eingesetzt werden kann. Schütze QF AA Kanone Luftabwehr, die aber auch gegen Boote eingesetzt werden kann.



