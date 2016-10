Battlefield 1: Guide - Alle Fundorte der Feldhandbücher

In den Kriegsgeschichten von Battlefield 1 sind jede Menge Sammelobjekte, sogenannte Feldhandbücher (auf Englisch "Field Manuals"), versteckt. Wir haben uns auf die Suche begeben und alle 66 Feldhandbücher in Battlefield 1 gefunden und deren Fundort als Screenshots festgehalten. An denen könnt ihr euch einfach orientieren und selbst auf die Bücherjagd gehen.

Habt ihr die Feldhandbücher in den braunen Kisten gefunden, wird der Fund sofort gespeichert, auch falls ihr mal in der Kampagne sterben solltet oder die Mission abbrecht. Der Fortschritt geht in keinem Fall verloren. Wie viele Feldhandbücher ihr sammeln könnt, ist von Mission zu Mission unterschiedlich, wobei es maximal - und für gewöhnlich - fünf Feldhandbücher sind. Im Pausen-Menü und in der Missionsauswahl ist einsehbar, wie viele Battlefield 1 Feldhandbücher ihr bereits gesammelt habt und wie viele euch noch fehlen. Wenn ihr alle Collectibles einer Mission erbeutet habt, schaltet ihr sogenannte Kodex-Einträge frei, die Interessantes über den ersten Weltkrieg bereithalten. Zusätzlich sind die Kodex-Einträge für weitere Errungenschaften in Battlefield 1 nötig.

Achtung, Spoiler! In unserem Sammelguide werden konkrete Ereignisse der Kampagne erwähnt, um euch die bestmögliche Hilfestellung bei der Suche nach den Feldhandbüchern zu geben.

Durch das Sammeln der 66 Feldhandbücher schaltet ihr zwei Erfolge beziehungsweise Trophäen frei.

Erfolg: Leseratte - Findet das erste Feldhandbuch. Dafür erhält der Spieler +10 Gamescore in der Xbox-One-Version beziehungsweise eine Bronze-Trophäe in der PS4-Fassung. Erfolg: Genug für eine Bibliothek - Findet alle 66 Feldhandbücher der Singleplayer-Kampagne. Dafür gibt es +80 Gamescore in der Xbox-One-Version beziehungsweise eine Gold-Trophäe in der PS4-Fassung.

26.10.2016 um 16:01 Uhr

