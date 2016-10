Wer in Battlefield 1 bereits ein Match gespielt hat, dem ist sicher aufgefallen, dass es am Ende für manche Spieler ein sogenanntes Battlepack gibt. Wir erklären euch, welche Pakete es gibt, was drin ist und was ihr mit den sogenannten Schrottobjekten tolles machen könnt.

Battlefield 1: Battlepacks und Zufallspakete

Battlepacks gibt es in drei Varianten: das Standard-Pack, das verbesserte und das überlegene Battlepack. Die beiden letzteren könnt ihr nur durch Schrottobjekte erwerben - dazu gleich mehr. Nach jedem Match in Battlefield 1 werden Standard-Battlepacks zufällig an alle Spieler verteilt, die das gesamte Match von Anfang bis Ende mitgemacht haben. Wer also später ins Spiel eingestiegen ist, hat keine Chance auf so ein Paket.

Darin enthalten sind überwiegend Skins für Waffen (also kosmetische Veränderungen) in verschiedenen Seltenheitsgraden (Spezial, Herausragend, Legendär) sowie Erfahrungs-Booster. Zusätzlich könnt ihr Puzzleteile für die legendären Nahkampfwaffen Bartek-Knüppel und Sägezahnmesser erhalten. Habt ihr alle Teile zusammen, könnt ihr die jeweilige Waffe im Battlefield 1 benutzen, allerdings bietet diese keinen spielerischen Vorteil.





Die gesammelten Battlepacks findet ihr im Spielmenü von Battlefield 1 auf der Startseite als kleines Icon neben dem Optionen-Zahnrad oder wenn ihr auf den Reiter "Mehr" (oben rechts) klickt. Dort öffnet ihr die Packs (in der nebenstehenden Liste könnt ihr einsehen, was ihr theoretisch bekommen könnt) und dürft den Inhalt eurem Inventar hinzufügen. Die Skins könnt ihr dann im Anpassen-Menü (in einem Match) auf eure Waffe anwenden. Ihr könnt die Skins aber auch ganz humorlos verschrotten.

Battlefield 1: Schrottobjekte

Braucht ihr eine Skin nicht oder besitzt es bereits, könnt ihr sie auseinandernehmen. Dafür bekommt ihr dann Schrottobjekte (Scrap). Die dürft ihr wiederum reinvestieren und euch neue Battlepacks für Battlefield 1 kaufen: Battlefield 1: Euer Inventar quillt über vor unnützen Skins? Dann verschrottet sie und erhaltet Schrottobjekte dafür, die ihr wiederum für den Kauf neuer Battlepacks ausgebt. Quelle: buffed

Battlepack - 200 Scrap

Das Standard-Battlepack enthält eine Skin mit einem beliebigen Seltenheitswert.

Dieses Pack hat eine erhöhte Chance auf eine legendäre Skin und ein zusätzliches Bonusobjekt.

Dieses Pack enthält immer eine legendäre Skin und hat eine noch höhere Chance auf ein zusätzliches Bonusobjekt.

Die Liste der Inhalte der Packs variiert zudem. Die Entwickler veröffentlichen regelmäßig neue Versionen der Pack-Inhalte (sogenannte Revisionen), es gibt also immer mal wieder neue Skins zu ergattern. Battlepacks oder Schrottobjekte können derzeit übrigens nicht für Echtgeld erworben werden.