Der Battlefield 1 Release erfolgt am 21. Oktober. Wer zur etwas teureren Early-Enlister-Edition gegriffen hat, legt schon heute los: Die Freischaltung der Version erfolgte bereits heute Nacht. Passend zum Start des neuen Ego-Shooters fassen wir in unserer umfangreichen FAQ die wichtigsten Details zusammen. Nachfolgend gehen wir unter anderem auf die Startzeiten ein, nennen die System-Specs, verraten Infos zum Preload und stellen euch die Trophäen beziehungsweise Achievements vor, die ihr in Battlefield 1 einsackt. Darüber hinaus beantworten wir die Frage, ob sich Battlefield 1 per VPN schon vor dem Release freischalten lässt.

Werft auch einen Blick in die im Special verteilten Videos. Die aus der Play First Trial von Battlefield 1 stammenden Beiträge halten neben Grafik-Vergleichen auch viele Infos zur Singleplayer-Kampagne und den Mehrspieler-Modi samt -Maps bereit. Wer auf der Suche ist nach vielen weiteren Videos und Artikeln, dem sei unsere umfangreiche Themenseite zu Battlefield 1 empfohlen. Dort wartet unter anderem unser ausführlicher Battlefield 1 Test auf euch. Demnächst findet ihr auf unserer Übersichtsseite auch Tipps und Tricks zum neuen Ego-Shooter mit Erstem-Weltkrieg-Setting von DICE und Electronic Arts.



Wann erscheint Battlefield 1?

Battlefield 1 kommt offiziell am 21. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Wer die Early-Enlister-Edition kauft, darf bereits drei Tage zuvor loslegen: Die Freischaltung erfolgte am 18. Oktober.

Sind Startzeiten für Battlefield 1 bekannt?

Die Uhrzeiten für die Freischaltung von Battlefield 1 am 21. Oktober dürften sich an denen der Early-Enlister-Versionen orientieren. Wir rechnen daher damit, dass sich BF1 am 21. Oktober, um 0 Uhr, auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten lässt. Den gleichen Starttermin legten die Entwickler auch für die Early-Enlister-Version fest, die sich pünktlich ab Mitternacht am 18. Oktober auf PC und Konsolen spielen ließ.

Ist ein Preload möglich?

Ja. Seit wenigen Tagen lässt sich der Preload von Battlefield 1 auf PC, PS4 und Xbox One ausführen. Bis zum 21. Oktober bleibt daher genügend Zeit, um die zum Spielen notwendigen Dateien herunterzuladen. Die Downloadgröße beträgt je nach System um die 45 Gigabyte.

In welchen Versionen erscheint BF1?

Neben einer Standardversion (59,99 Euro auf PC, 69,99 Euro für Konsole) bringt Publisher EA auch eine Early Enlister Deluxe Edition und Ultimate Edition von Battlefield 1 in den Handel. Vorbesteller dürfen sich auf Boni wie das Hellfighter-Pack und sieben Tage Vorabzugang zu einer kostenlosen Karte freuen. Wer zur Deluxe Edition (79,99 Euro für PC, 89,99 Euro für Konsole) greift, erhält neben den erwähnten Vorbesteller-Boni einen dreitägigen Vorabzugriff auf die Vollversion - es kann also schon ab dem 18. Oktober gezockt werden. Außerdem bringt die Deluxe Edition das Roter Baron- und Lawrence von Arabien-Paket sowie weitere fünf Battlepacks mit zusätzlichen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen mit sich. In der Ultimate-Edition (129,98 Euro auf PC) ist darüber hinaus der Battlefield 1 Premium-Pass enthalten.

Welche Inhalte bietet der Battlefield 1 Premium-Pass?

Wie auch bei den vorherigen Battlefield-Spielen lässt sich bei Battlefield 1 ein Premium-Pass separat erwerben. Der für 49,99 Euro erhältliche Staffelpass enthält Zugriff auf vier geplante Erweiterungspacks. Wer zum Season-Pass greift, sichert sich zwei Wochen Vorabzugang auf alle künftigen DLCs. Die Addons umfassen 16 neue Karten, neue Spielmodi, Eliteklassen, 20 neue Waffen und mehr. Die erste Erweiterung " They Shall Not Pass" soll im März 2017 erscheinen und etwa die französische Armee enthalten. Darüber hinaus bekommen Premium-Pass-Besitzer 14 Battlefield 1 Battlepacks, exklusive Erkennungsmarken und Waffenskins.

Wie kann ich schon vor dem Release spielen?

Mit der Early-Enlister-Version spielt ihr Battlefield 1 drei Tage vor dem Release.Quelle: EAOffiziell startet Battlefield 1 am 21. Oktober. Mit der Early-Enlister-Edition begebt ihr euch drei Tage früher auf die virtuellen Schlachtfelder. Wer den Aufpreis von rund 20 Euro nicht zahlen will, erhält anhand der Play First Trial die Möglichkeit, Battlefield 1 vor dem Release zu spielen. Um die Testversion herunterladen zu können, benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei Origin Access (PC) oder EA Access (Xbox One) - ein Monatsabo kostet 3,99 Euro. Die Vorabversion ist auf eine Spielzeit von zehn Stunden begrenzt, gewährt aber einen guten Einblick in den Ego-Shooter.

Battlefield 1 über VPN freischalten, geht das?

Battlefield 1 startet voraussichtlich am 21. Oktober, um 0 Uhr deutscher Zeit. Australische PC-Spieler legen einem Reddit-Thread zufolge schon am Donnerstag, um 15 Uhr (0 Uhr australische Zeit), los. Mit einem VPN-Client lässt sich Battlefield 1 auch hierzulande frühzeitig aktivieren und spielen. Um den Ego-Shooter vor Deutschland-Release bei Origin freischalten beziehungsweise spielen zu können, benötigt ihr zunächst einen VPN-Client, der über Server in Australien verfügt. Kostenlose Probe-Accounts bietet beispielsweise der VPN-Dienst FlyVPN an. Für einen Preis von rund 10 US-Dollar gibt es auch Pro-Accounts, deren Server stabiler und schneller laufen sollten. Wurde der benötigte Client heruntergeladen und mit einem Server in Australien verbunden, muss die Downloadplattform Origin gestartet werden. Origin glaubt nun, dass ihr ein australischer Spieler seid - und lässt euch Battlefield 1 frühzeitig spielen. Nach der Aktivierung könnt ihr den VPN-Client wieder schließen. Hinweis: Die Nutzung eines VPN-Clients erfolgt auf eigene Gefahr. Seid euch zudem bewusst, dass euer Internet-Traffic bei der Verwendung über unklare Verbindungen durchs Netz geleitet wird.

Systemanforderungen auf PC

Nachfolgend haben wir die minimalen Systemanforderungen von Battlefield 1 für PC bereitgestellt. Die empfohlenen System Specs umfassen 16 Gigabyte RAM, eine AMD FX 8350 Wraith- oder Intel Core i7 4790-CPU und eine GTX 1060 oder RX 480. Wer Battlefield 1 mit DirectX 12 erleben will, benötigt neben der entsprechenden Grafikkarte das aktuelle Betriebssystem Windows 10.

Minimale Anforderungen Betriebssystem 64-bit Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 Prozessor AMD FX-6350 oder Intel Core i5 6600K Arbeitsspeicher 8GB RAM Grafikkarte AMD Radeon HD 7850 2GB oder NVIDIA Geforce GTX 660 2GB DirectX-Version DirectX 11.0 Online-Anbindung 512KBps oder schneller Festplattenspeicher 50 GB

Grafikunterschiede auf PC: Minimale gegen Maximale Settings

Auf den höchsten Einstellungen schaut der Frostbite-Engine-Shooter überwältigend aus. Dank der zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten lässt sich Battlefield 1 auch auf technisch schwächeren Rechnern erleben. In unserem nachfolgenden Video werfen wir einen näheren Blick auf die einzelnen Grafik-Settings. Der Clip zeigt die Unterschiede zwischen den minimalen und maximalen Einstellungen. Die Aufnahmen entstanden auf einem PC mit Intel Core i7-980X mit 3,3 GHz, 18 GB RAM, Nvidia GTX 980 und Windows 10.

Liste mit allen Trophäen und Achievements

In Battlefield 1 lassen sich 31 Achievements beziehungsweise Trophäen freispielen. Eine Belohnung erhalten Spieler, wenn sie die Einzelspieler-Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad "Hard" erfolgreich beenden. Einen Erfolg gibt's auch dann, wenn sie die Kampagne auf "Normal" abschließen. Wer zehn Nahkampfangriffe in der Kampagne ausübt, sackt ebenfalls eine Trophäe ein. Einige der Trophäen und Achievements lassen sich im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 erspielen. Spieler erhalten etwa jeweils eine Trophäe, wenn sie im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 den zweiten Rang als Support, Medic, Assault und Scout erreichen. Wer 450 Warbonds im Mehrspieler-Modus sammelt, darf sich ebenfalls über eine Trophäe freuen.

Dann kann's ja losgehen: Gameplay-Tipps von den Entwicklern

Von David Martin

Redakteur

18.10.2016 um 14:22 Uhr Google+ Eigenen Artikel schreiben