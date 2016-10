Battlefield 1: Alle Infos zum Start der Play First Trial - Download, Inhalte, Spielzeit

Battlefield 1 rückt näher. Der neue Ego-Shooter von Electronic Arts und DICE kommt am 21. Oktober für PC und Konsolen auf den Markt. Mitglieder von EA Access und Origin Access probieren Battlefield 1 bereits eine Woche vor dem Release aus. Zahlende Abonnenten des EA-Dienstes erleben den Ego-Shooter somit vor allen anderen Spielern. Die Play First Trial von Battlefield 1 ist allerdings sowohl zeitlich als auch inhaltlich begrenzt. Spieler erhalten aber dennoch einen guten Eindruck von den Mehrspieler-Karten und der Einzelspieler-Kampagne.

Um euch auf den Download der Vorabversion am 13. Oktober vorzubereiten, fassen wir in der nachfolgenden FAQ alle wichtigen Infos zusammen. Darüber hinaus empfehlen wir euch unsere Themenseite, auf der wir aktuelle News und Videos rund um Battlefield 1 zusammenstellen. Aktuelle Gameplay-Szenen haben wir in den nachfolgenden Videos für euch eingebunden. Wer nicht genug von Battlefield 1 bekommen kann, dem sei an dieser Stelle auch das ausführliche Live-Stream-Programm von EA empfohlen. Der Publisher überträgt ab dem 12. Oktober täglich frische Spielszenen.

Battlefield 1 Play First Trial: Uhrzeit, Download, Preload

Der Start der Vorabversion von Battlefield 1 ist für den 13. Oktober geplant. Eine Uhrzeit teilte Electronic Arts noch nicht mit. Wahrscheinlich ist, dass die Play First Trial in den frühen Morgenstunden über EA Access auf Xbox One beziehungsweise Origin Access auf PC zum Download bereitsteht. Auf PS4 lässt sich die Play First Trial nicht spielen - auf der Sony-Konsole bietet Electronic Arts den Dienst nicht an. Ein Preload ist für die Vorabversion übrigens nicht geplant.

Wie lange lässt sich die Vorabversion spielen?

Die Spieldauer der Play First Trial von Battlefield 1 ist auf insgesamt zehn Stunden begrenzt. Innerhalb dieser Zeit lassen sich alle vorhandenen Single- und Multiplayer-Inhalte spielen. Xbox-One-Nutzer sollten beim Beenden von Battlefield 1 darauf achten, das Spiel über die entsprechende Kachel im Dashboard zu schließen. Sollte lediglich mit dem Guide-Button zurück ins Hauptmenü gewechselt werden, bleibt das Spiel im Hintergrund weiterhin aktiv - auf Kosten der Spielzeit.

Welche Einzelspieler-Missionen sind enthalten?

Mit der Play First Trial erhaltet ihr einen ersten Eindruck von der in mehrere Kapitel unterteilte Einzelspieler-Kampagne. Zur Auswahl stehen die ersten beiden Missionen "Stahlgewitter" und "Durch Morast und Blut".

Welche Multiplayer-Inhalte sind dabei?

Folgende fünf Mehrspieler-Karten sind in der Vorabversion von Battlefield 1 enthalten: Narbe von St. Quentin, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Faw und Suez in den vier Spielmodi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft.

Bleiben die Fortschritte für die Vollversion erhalten?

Ja. Nach Angaben von Electronic Arts werden alle in der Vorabversion erspielten Fortschritte beim Kauf der Vollversion übertragen. Das gilt sowohl für den Single- als auch Mehrspieler-Modus.

Gibt es besondere Boni in der Play First Trial?

Ja. Mitglieder von EA Access und Origin Access schalten Inhalte frei, wenn sie zwischen dem 13. und dem 20. Oktober spielen. Startet ihr das Spiel in dieser Zeit mit der Play First Trial, erhaltet ihr eine exklusive Grabenkämpfer-Erkennungsmarke. Wenn ihr vor dem 20. Oktober die vollen zehn Stunden spielt, wartet in der Vollversion des Spiels ein Battlepack auf euch.

Wann erscheinen die restlichen Inhalte?

Nach der Veröffentlichung der Early Enlister Deluxe Edition werden die restlichen Karten und Modi freigeschaltet. Habt ihr bis dahin die zehn Stunden Spielzeit noch nicht aufgebraucht, könnt ihr also auch alle weiteren Inhalte aus Battlefield 1 spielen. Early Enlister Deluxe Edition-Vorbesteller stürzen sich ab dem 18. Oktober auf die virtuellen Schlachtfelder.

Rabatt auf Vollversion

Wie bei anderen Spielen von EA Access und Origin Access üblich, erhalten Mitglieder des Dienstes einen Rabatt von zehn Prozent, wenn sie die digitale Vollversion von Battlefield 1 erwerben. Dafür müsst ihr die Version lediglich mit dem Nutzerkonto kaufen, das ihr auch für EA Access oder Origin Access verwendet.

Welche Systemanforderungen stellt Battlefield 1?

Nachfolgend haben wir die minimalen Systemanforderungen von Battlefield 1 für PC bereitgestellt. Die empfohlenen System Specs umfassen 16 Gigabyte RAM, eine AMD FX 8350 Wraith- oder Intel Core i7 4790-CPU und eine GTX 1060 oder RX 480.



Minimale Anforderungen Betriebssystem 64-bit Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 Prozessor AMD FX-6350 oder Intel Core i5 6600K Arbeitsspeicher 8GB RAM Grafikkarte AMD Radeon HD 7850 2GB oder NVIDIA Geforce GTX 660 2GB DirectX-Version DirectX 11.0 Online-Anbindung 512KBps oder schneller Festplattenspeicher 50 GB