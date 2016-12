Battlefield 1: Waffenstillstand zu Weihnachten gescheitert

Ende November, also wenige Wochen vor dem jüngsten Weihnachtsfest, entdeckten Spieler eine ominöse Medaille im Weltkriegsshooter Battlefield 1. Das Stück Metall mit dem Titel "Holiday Truce", zu Deutsch "Weihnachtsfrieden", stellte eine klare Anspielung auf eine tatsächliche historische Begebenheit dar, bei der deutsche und britische Soldaten am 24. Dezember die Waffen niederlegten und sich freundschaftlich auf dem Schlachtfeld begegneten. Natürlich trat die Medaille einige Spekulationen los, ob Entwickler Dice ein ähnliches Event in Battlefield 1 geplant hätte - doch wie Kotaku schreibt, hatte der Fund keine höhere Bedeutung für den Shooter. Es gab kein spezielles Friedensevent, die Server wurden nicht abgeschaltet und die digitalen Kämpfe gingen ununterbrochen weiter.

Einige Spieler versuchten zwar, ihren ganz persönlichen Waffenstillstand im Spiel zu organisieren, doch ihre Bemühungen waren im Angesicht der ungebrochenen Kampfeslust vieler Spieler offenbar vergebens. "Scheiß drauf, ich habe ein Kriegsspiel gekauft, um Leute zu töten", so die recht offene Reaktion eines Spielers auf Reddit. Das Fest der Liebe hin oder her - auf den digitalen Schlachtfeldern von Battlefield 1 mussten sich Spieler damit zufriedengeben, eine der erwähnten Medaillen sowie einige Gratis-Battlepacks zu erhalten. Für weitere Neuigkeiten, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Battlefield 1 haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Kotaku