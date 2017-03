Schon vor zwei Wochen - am 14. März 2017 - veröffentlichten der Entwickler Dice und Publisher Electronic Arts den "They Shall Not Pass"- DLC für den Weltkriegsshooter Battlefield 1. Kamen zu diesem Zeitpunkt allerdings nur Premiummitglieder in den Genuss der Zusatzinhalte, ist der DLC ab heute offiziell für alle Spieler erhältlich - lediglich eine konkrete Urzeit ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. "They Shall Not Pass" ist das erste von insgesamt drei angekündigten DLCs für Battlefield 1, und kostet einzeln 15 Euro. Wer den 50 Euro teuren Season Pass sein Eigen nennt, muss nicht weiter draufzahlen. Wie sich das Content-Update spielt, lest ihr in unserem Bericht.

"They Shall Not Pass" erweitert Battlefield 1 um die kampferprobte französische Armee, daneben gibt es neue Waffen, Operationen, Fahrzeuge und Klassen. Derweil sollen sich Enthusiasten virtueller Kriege auf vier neuen Karten austoben dürfen. Für Details zum "They Shall Not Pass"- DLC werft ihr einen Blick in die bereits vor zwei Wochen veröffentlichten Patch Notes. Für weiterführende Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer, Guides und mehr rund um Battlefield 1 besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel. Dort findet ihr unter anderem auch bereits Informationen zu den kommenden drei kostenpflichtigen DLCs, die "In the Name of the Tsar", "Turning Tides" und "Apocalypse" heißen sollen.

Via Gamestar