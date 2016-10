Battlefield 1: Pöbelnder Veteran gibt Tipps für Anfänger - auf die andere Art

Seit der vergangenen Woche ist Battlefield 1 endlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Dass neue Spieler, die bislang eher wenig Zeit an der digitalen Waffe geleistet haben, erfahrene Kriegsveteranen im teambasierten Kriegsspiel schnell auf die Palmen bringen können, ist logisch. Während viele Battlefield-Kenner ihrem Unmut über die Frischlinge aber nur in Form unkonstruktiver Beleidigungen über den Ingame-Voicechat Luft machen, sorgt einer für Aufklärung - wenn auch für hitzige. Reddit-Nutzer Interversity hat nämlich einen sehr umfangreichen Beitrag im Battlefield-1-Subreddit verfasst, in dem er Anfängern wertvolle Tipps zu einigen der grundlegenden Aspekte des Spiels gibt. Vom Einnehmen von Flaggen bis hin zum Umgang mit Panzern und Flugzeugen - der virtuelle Drill Instructor hat zu etlichen Bereichen etwas zu sagen, und hält dabei auch sprachlich nicht hinter dem Berg.

"Squad Leader, gebt verdammt noch mal Befehle! Ich schwöre bei Gott, ich werde das ganze Spiel über damit verbringen, eurem Arsch mit Gasgranaten zu folgen, wenn ihr keine Befehle gebt, selbst nachdem ich euch verdammte zwölf Mal gesagt habe, wie man das macht", so der Wüterich in Großbuchstaben, und dann nüchterner: "Schau auf ein Ziel und drücke R1/RB, oder nutze das Befehlsrad (halte R1/RB, nutze den linken Stick in die auszuwählende Richtung)." Den gesamten Anfänger-Guide von Interversity gibt's nach wie vor auf Reddit zu lesen. Wem das noch nicht reicht, oder wer schlicht einen netteren, wenn auch freilich weniger amüsanten Drill Instructor sucht, der darf sich gerne auch unsere hauseigenen Guides, Tipps und Tricks zu Battlefield 1 zu Gemüte führen. Für weitere Informationen und hilfreiche Artikel zum Weltkriegsshooter besucht ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite.

Quelle: Reddit via Gamespilot