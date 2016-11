Battlefield 1 (2016): Spieler schafft 105 Kills in einem Match ohne zu sterben

Im Online-Shooter Battlefield 1 will jeder Spieler so gut wie möglich abschneiden. Dabei gilt es, so viele Gegner auszuschalten, wie es nur geht und dabei versuchen, so wenig wie möglich zu sterben.

Der Battlefield-1-Spieler SamL97 hat in einem Match auf der Map "Narbe von St. Quentin" ein enorm gutes Ergebnis erzielt. Er schaffte es, 105 Feinde auszuschalten, ohne dabei ein einziges Mal sein virtuelles Leben zu verlieren. Dabei nutzte er den leichten Panzer FT-17, um sein Team zu beschützen und Gegner aus der Ferne zu beschießen. Dies machte er so effektiv, dass er pro Minute im Schnitt vier Kills erzielen konnte.

Von dieser Schlacht postete er ein Video auf seinem Yotube-Kanal und beweist damit, dass der leichte Panzer FT-17 ein wenig zu stark ist und das Entwicklerstudio DICE hier noch etwas am Balancing schrauben sollte. Dennoch eine sehr beachtliche Leistung von SamL97.

Quelle: Buffed