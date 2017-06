Battlefield 1: Ungefähre Releasetermine der kommenden Erweiterungen

In diesem September erwarten Fans des Online-Shooters Battlefield 1 neue Schlachten im Addon "In the Name of the Tsar". Doch wie geht es danach weiter?

Zumindest zwei zusätzliche Erweiterungen sind geplant: "Turning Tides" und "Apocalypse". Während des EA Play Events wurden zu diesen Addons/DLCs ein paar neue Details verraten. So soll Turning Tides im Dezember in den Handel kommen und sich um die Schlacht um Seebrügge drehen. Auch die Schlacht von Gallipoli ist Thema der Erweiterung.

Anfang 2018 folgt dann das Addon Apocalypse. Hierzu wurde nur verraten, dass ihr euch an einigen der berüchtigten Schlachten des Ersten Weltkriegs beteiligt, darunter an einem Gefecht um ein bitter umkämpftes Gebiet. Hier kann nun munter drauf los spekuliert werden, was es damit auf sich hat.

In den kommenden Monaten werden wir sicher mehr zu diesen beiden neuen Addons und weiteren Updates für Battlefield 1 erfahren.

Quelle: VG247