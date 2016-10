Battlefield 1 (2016): ​Russland und die Ostfront kommen per DLC

Wie, keine Ostfront im Online-Shooter Battlefield 1? Was ist mit Russland als spielbarer Fraktion? Darauf gibt es nun eine Antwort - zumindest auf der englischsprachigen Website des Online-Shooters.

Dort wird Russland als eine neue spielbare Fraktion erwähnt, welche mit einem kommenden DLC ihren Weg in das Actionspiels finden soll. Auf der deutschsprachigen Seite des Premium Pass ist davon allerdings bisher noch nichts zu lesen. Es deutet also alles darauf hin, dass der Krieg an der Ostfront bald doch eine Rolle in Battlefield 1 spielen wird.

Damit werden in Zukunft insgesamt acht Parteien im Multiplayer-Modus spielbar sein. Deutschland, Osmanisches Reich, Italien, England, USA, Frankreich, Russland und Österreich-Ungarn. Allerdings steht aktuell noch nicht fest, wann der DLC mit Russland erscheinen wird. Für den März 2017 wurde erstmal Frankreich als neue spielbare Partei angekündigt.

Der Premium Pass, welcher den Season Pass von Battlefield 1 darstellt, enthält insgesamt vier Erweiterungen. Zwei davon werden Frankreich und Russland enthalten, über den Rest weiß man noch nichts. Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Fraktionen in den Online-Shooter eingeführt werden.

Quelle: Premium-Pass-Website von Battlefield 1