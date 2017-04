Battlefield 1: Devil’s Anvil Operation wird optimiert und soll weniger frustrieren

Mit der Erweiterung They Shall Not Pass wurde die Devil's Anvil Operation in den Online-Shooter Battlefield 1 eingeführt, was aber nicht nur zu Freude bei den Spielern führte.

Wer als angreifende Fraktion spielt, der hat es deutlich schwerer, den Sieg zu in der Operation zu erringen. Es ist sogar beinahe unmöglich, was derzeit viele Spieler frustriert. Dice ist sich der Kritik bewusst und kündigte nun an, an einem Update zu arbeiten, welches für ein bessere Balancing sorgen soll.

Zu den Änderungen - von denen einige bereits auf dem Testserver live sind - gehören Haubitzen, welche fünf Minuten nach dem Start im ersten Sektor von Verdun spawnen. Außerdem gibt es deutlich mehr Deckung, was es den Angreifern einfacher machen sollte, vorzurücken. Der Spawn-Timer der Elite-Klasse wurde für die Angreifer auf Null gesetzt. Wann die Änderungen auch auf den Live-Server von Battlefield 1 übertragen werden, steht momentan noch nicht fest.

Quelle: VG247