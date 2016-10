Battlefield 1: ​Neues Gameplayvideo mit Snoop Dogg & 64-Spieler-Partien

Seit wenigen Tagen befinden wir uns nun mitten auf der "Road to Battlefield", mit der Electronic Arts und Entwickler Dice die baldige Veröffentlichung des heiß erwarteten Weltkriegsshooters Battlefield 1 einläuten. Mitglieder von EA-Access und Origin-Access dürfen ihr Können im Rahmen der Play-First-Trial inzwischen bereits auf den digitalen Schlachtfeldern unter Beweis stellen - für alle, die sich nicht zu den Vorabspielern zählen, streamten EA, Dice und Xbox gestern volle zwei Stunden Battlefield-1-Gameplay ins Internet. Demonstriert wurden unter anderem 64-Spieler-Partien auf den fünf in der Play-First-Trial enthaltenen Schlachtfeldern, doch damit nicht genug: Diverse Spezialgäste waren im Stream zugegen, darunter Hip-Hop-Star Snoop Dogg, der im Video etwa ab 1 Stunde und 13 Minuten zeigt, wie man am schönsten virtuell ins Gras beißt.



Wer die Play-First-Trial noch nicht spielen darf, muss sich trotzdem nicht mehr allzu lange gedulden: Die Vollversion von Battlefield 1 soll weltweit am 21. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Im Rahmen der Testphase haben wir ebenfalls schon einmal einen Blick auf die PC-Version werfen können - im Vergleichsvideo präsentieren wir euch die optischen Unterschiede des Spiels auf minimalen und maximalen Grafikeinstellungen. Für weitere Ankündigungen, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Battlefield 1 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

via Dualshockers