Eine neue Medaille scheint sich klammheimlich in den Weltkriegsshooter Battlefield 1 von DICE geschlichen zu haben: Auf Reddit teilte ein Spieler den Screenshot, der eine Medaille mit dem Titel "Holiday Truce" zeigt, zu Deutsch "Weihnachtsfrieden". Der kurze Beschreibungstext spielt dabei auf ein tatsächliches historisches Ereignis an, das sich an Teilen der Westfront im Winter 1914 abspielte. Dort legten deutsche und britische Soldaten beider Fronten am 24. Dezember ohne Autorisierung durch ihre Befehlshaber die Waffen nieder und begrüßten sich freundschaftlich auf dem offenen Schlachtfeld, führten lockere Gespräche und gönnten sich eine kurze Zeit des Friedens, bis der Krieg schließlich fortgeführt wurde. Inwiefern die Medaille in Battlefield 1 verdient werden darf, ist derzeit unklar - möglicherweise plant Dice aber ein spezielles Weihnachtsevent im Weltkriegsshooter?



Eine Möglichkeit wäre, dass wir uns die Medaille verdienen können, indem wir uns lediglich am 24. Dezember oder in einem erweiterten Zeitraum in Battlefield 1 einloggen - möglicherweise hat Dice aber auch tatsächlich ein Pazifisten-Ereignis oder Ähnliches für uns in petto? Für weitere Neuigkeiten dahin gehend, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Battlefield 1 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Reddit via Gamepro