Battlefield 1 (2016): ​Loadouts können nicht im Hauptmenü gewechselt werden

Morgen, den 21. Oktober ist es soweit. Dann erscheint Battlefield 1 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Doch zum Launch wird eine Funktion fehlen, die vielen Spielern das Leben erleichtern würde.

Es wird nicht möglich sein, die Loadouts, also die ausgewählte Ausrüstung, sowie die Waffen- und Fahrzeug-Konfigurationen, direkt im Hauptmenü zu ändern. Dort werden zwar die Items angezeigt, ändern kann man sie aber nur in der Companion-App und direkt in der Spielpartie. Als Grund hierfür nannte Dice, dass die Funktion zwar vorhanden sei, sie aber instabil laufe und man sie daher vorerst deaktivieren musste.

Laut Uprise, dem Tochter-Studio, welches für das Interface und das Battlelog des Spiels verantwortlich ist, arbeite man aber daran, die Funktion schnellstmöglich nach dem Start des Spiels zur Verfügung zu stellen. Wann es soweit ist, steht momentan aber noch nicht fest. Bis dahin müssen Battlefield-1-Spieler das Loadout noch etwas umständlich ändern.

Quelle: Reddit