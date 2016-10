Mitglieder von EA-Access und Origin-Access dürfen ihr Können auf den Schlachtfeldern von Battlefield 1 bereits jetzt im Rahmen der Play-First-Trial unter Beweis stellen. Einer der Frühspieler ist YouTuber JackFrags, der schon gestern einige Spielszenen in Videoform veröffentlichte und offenbar eine ziemlich interessante Waffe im Spiel entdeckt hat - die 2mm Kolibri. Diese Waffe ist so winzig klein, dass sie wortwörtlich mit einer Menge Fingerspitzengefühl bedient werden muss, was definitiv für den einen oder anderen Schmunzler auf dem Schlachtfeld sorgen dürfte, spätestens während der Nachlade-Animation. Allzu gefürchtet dürfte die Pistole unter Feinden abseits des Comedy-Faktors freilich nicht sein - zu gering scheint dafür der Schaden, den die Pistole austeilt.



Wer nun denkt, die Kolibri-Pistole ist auf dem Mist von Entwicklerstudio Dice gewachsen ist, der irrt: Tatsächlich hat die Mini-Pistole realgeschichtlichen Hintergrund. Hergestellt von einem österreichischen Uhrenmacher zwischen 1910 und 1914, war die Waffe ursprünglich für die Selbstverteidigung konzipiert, verkaufte sich aber aufgrund der schwierigen Bedienung und geringen Zielgenauigkeit nur schlecht. Ferner erreichte sie mit einer Geschossenergie von gerade einmal 4 Joule weniger Durchschlagkraft als viele Paintballwaffen heutzutage, was erklärt, warum sie auch in Battlefield 1 nicht gerade viel Schaden auszuteilen scheint. Das Realvorbild der Waffe könnt ihr im YouTube-Video unter diesem Artikel sehen. Für mehr rund um Battlefield 1 besucht ihr auch weiterhin unsere Themenseite.

via VG24/7