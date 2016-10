Battlefield 1: ​Honest Trailer nimmt Weltkriegsshooter aufs Korn 

Gerade einmal seit zehn Tagen ist Battlefield 1 aus dem Hause Dice nun auf dem Markt, schon haben sich die Spaßvögel von Smosh Games dem populären Weltkriegsshooter angenommen und ihn im Honest Game Trailer aufs Korn genommen. Mit der bewährten Stimme von EpicVoiceGuy ironisiert der Trailer Aspekte wie die historische Ungenauigkeit im Hinblick auf das für Zeit untypische Waffenarsenal des Shooters, und andere Zugeständnisse an spaßiges Gameplay, etwa unsterbliche Pferde, wendige Panzer, Markierungssysteme und mehr. Weitere Fakten, wenn wir dem Honest Trailer Glauben schenken: Für den Operationen-Modus, in dem wir ganze historische Schlachtzüge nachspielen, dürfen wir locker schon mal ein ganzes Wochenende einplanen, und Flammenwerfer-Ausrüstungen sowie begehrenswerte Fahrzeuge wie Panzer erreicht man grundsätzlich nicht als erstes.



Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und hat international sehr wohlwollende Bewertungen erhalten. Wer sich noch für den Kampf rüsten möchte, kann sich zahlreiche Strategien und Guides in Videoform ansehen - auch der im Honest Trailer hochgelobte Kriegstaubenmodus will erst einmal gelernt sein. Für weitere grundlegende Informationen, Ankündigungen zu zukünftigen Inhalten, hilfreichen Tipps, Tricks und Tutorials, massenweise Gameplayvideos und mehr besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zu Battlefield 1.

Quelle: Reddit