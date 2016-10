Battlefield 1: ​Erste Preise für Server-Mietprogramm enthüllt

Shooter-Freunde haben es jetzt fast geschafft: Am morgigen Freitag veröffentlicht Electronic Arts endlich Battlefield 1 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Besonders ambitionierte Kriegsveteranen werden sogar so weit gehen können, sich selbst einen Server für das Kriegsspektakel zu mieten - was früher für gewöhnlich über Drittanbieter geschah, wird im Fall von Battlefield 1 allerdings nur noch über das sogenannte Rent-a-Server-Programm von EA möglich sein. Ab November darf direkt über den Publisher ein eigener Server gemietet werden - wie teuer der Spaß für deutsche Kunden wird, ist nach wie vor unklar, für die USA hat EA nun aber immerhin schon einmal offizielle Preisangaben veröffentlicht. Auffällig ist dabei, dass die Server-Mietpreise für die PC-Fassung offenbar deutlich teurer sein werden als bei den Konsolen-Pendants.

Die Server-Mietpreise von Battlefield 1 in der Übersicht:

PC

1 Tag: 2,99 Dollar

7 Tage: 11,99 Dollar

30 Tage: 42,99 Dollar

90 Tage: 99,99 Dollar

180 Tage: 149,99 Dollar

PS4 / Xbox One

1 Tag: 1,99 Dollar

7 Tage: 7,99 Dollar

30 Tage: 26,99 Dollar

90 Tage: 64,99 Dollar

180 Tage: 99,99 Dollar

Einen Server zu mieten soll denkbar einfach sein: Direkt über den Ingame-Store von Battlefield 1 sollen Spieler kurz ihren ganz persönlichen Spielplatz anmieten und dabei Aspekte wie Servernamen, Map-Abfolgen, Spielmodi und zahlreiche Gameplay-Einstellungen selbst bestimmen dürfen. Nach Start des Programms verspricht Electronic Arts, mit der Zeit weitere Einstellungsmöglichkeiten und Features hinzuzufügen. Weitere Informationen hierzu erhaltet ihr wie gewohnt über unsere umfangreiche Themenseite zu Battlefield 1.

