Battlefield 1: Erfolgreicher als Battlefield 4 & Hardline zusammen

Seit wenigen Tagen ist Battlefield 1 nun für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich - dass der Weltkriegsshooter aus dem Hause Dice und Electronic Arts einigermaßen heiß erwartet wurde, äußert sich nun bereits in starken Verkaufs- und Spielerzahlen. Wie Chart-Track berichtet, erreiche der Shooter in seiner ersten Woche in Großbritannien bereits höhere Verkaufszahlen als die Vorgängertitel Battlefield 4 (2013) und Battlefield: Hardline (2015) zusammengenommen, setzte sich sogleich auf Platz und erlangte nur geringfügig geringere Verkaufszahlen, als Ubisofts The Division in dessen erster Woche. Das ebenfalls in der vergangenen Woche veröffentlichte Civilization 6 schaffte es nur auf den 15. Platz der Verkaufscharts. Der enorme Erfolg äußert sich auch in den aktuellen Spielerzahlen: Laut der Seite bg1stats erreichte Battlefield 1 innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf PC, PS4 und Xbox One eine Top-Spielerzahl von über 828.000 Spielern.

Der Verkaufserfolg von Battlefield 1 kommt nicht von Ungefähr: Sowohl im internationalen Pressespiegel, als auch in unserem hauseigenen PC-Games-Test von Redakteur Matti Sandqvist erreichte der Weltkriegsshooter Spitzenwertungen. Für weitere Einblicke ins Spiel haben wir euch zusätzlich in separaten Videos sowohl die positiven als auch negativen Aspekte des Blockbustertitels hervorgehoben. Für weitere Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Battlefield 1 besucht ihr auch in Zukunft weiterhin unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Chart-Track, bf1stats via Eurogamer