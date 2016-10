Battlefield 1 (2016): EA löscht unangemessene Werbung zum Weltkriegs-Shooter

Der Erste Weltkrieg stellte ein sehr düsteres und brutales Kapitel in der Menschheitsgeschichte dar. Das neue Kriegsgerät, das zum Einsatz kam und auch die Verwendung von Senfgas führte zu verheerenden Verletzungen bei den Soldaten und unzähligen Toten.

Ein Computerspiel, das im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist, sollte mit diesem Thema respektvoll und vorsichtig umgehen. Das fällt bei Werbung nicht immer leicht, wie Electronic Arts nun bei Battlefield 1 bemerken musste. Über Twitter veröffentlichte das Unternehmen animierte Bilder, welche immer eine kurze Szene aus dem Spiel unterlegt mit einem mehr oder weniger lustigen Spruch zeigten. Beispielsweise war ein Soldat mit Flammenwerfer zu sehen, der auf einen Gegner feuerte. Der Spruch darunter lautete "When you're too hot for the club" (auf Deutsch: "Wenn du für den Club zu heiß bist"). Der verwendete Hashtag lautete #justWWIThings.

Das kam bei vielen Spielern aber weniger gut an, die dies als Verharmlosung der Gräueltaten des Ersten Weltkriegs ansahen. Daraufhin nahm EA diese Tweets wieder offline. Ein Sprecher der Firma erklärte: "Wir möchte uns dafür entschuldigen, wenn der Content, den wir in den vergangenen 24 Stunden über unseren @Battlefield Twitter Account gepostet haben, eine Beleidigung darstellte. Der Content behandelte die Ära des Ersten Weltkriegs nicht mit dem nötigen Respekt und der Sensibilität, welche wir eigentlichen mit dem Spiel und unserer Kommunikation erreichen möchten."

Quelle: Polygon