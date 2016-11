Wer einen Server für ein Onlinespiel mietet, der will, dass dies auch sein Geld wert ist. Dazu gehören auch viele Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen, um störende Spieler zu sperren. Das "Miete einen Server"-Programm von Battlefield 1 ließ bisher allerdings einiges zu Wünschen übrig.

Hierzu hat sich nun Battlefield-1-Producer Ali Hassoon geäußert. Er bedankt sich für das Feedback der Community und erklärt, dass sich bereits jetzt einige Änderungen am Programm in Arbeit befinden würden. Dazu gehören:

Admin control.

VIP queue.

Increasing total maps in the rotations

Custom player counts

More granular weapon restrictions

Custom Banners

Map Vote

Sniper only

Außerdem soll es eine Passwort-Schutzfunktion geben. Ebenso arbeitet das Team an einem Hardcore-Preset für die gemieteten Server.

Auch wurde kürzlich mit dem großen Herbst-Update der erste "Custom"-Spielmodus eingeführt. Fog of War lässt euch mit schlechter Sicht im Nebel kämpfen. Namen von Spielern und auch die Minimap sind ausgeschaltet. Der Modus lässt sich über das Spielmenü von Battlefield 1 starten.

Quelle: WCCFTech