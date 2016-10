Battlefield 1: Diese 4 Spielelemente haben uns begeistert (Video)

Das Warten hat ein Ende: Battlefield 1 ist seit heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und bietet Kriegsspielenthusiasten wieder mehr als genug Gründe, zum digitalen Gewehr zu greifen. Falls ihr noch unschlüssig seid, ob sich ein Kauf lohnt, können wir euch vielleicht helfen: Im Video haben wir vier Aspekte zusammengestellt, in denen der neue Weltkriegsshooter aus dem Hause Dice wirklich glänzen kann - darunter die Kampagne im Episodenformat, das uns verschiedenste Aspekte des ersten Weltkriegs näherbringt, und der Operations-Modus, in dem wir eine mehrere Karten umfassende, historische Schlacht nachspielen dürfen. Das Zerstörungssystem bringt derweil völlig neue, taktische Möglichkeiten auf das Schlachtfeld und die Grafik, in der sich all das abspielt, weiß ebenfalls zu überzeugen. Wer nun allerdings glaubt, dass wir so rein gar nichts zu meckern hätten, wartet am besten auf unser separates Kritikvideo.



Wer schon überzeugt ist, allerdings noch ein wenig Hilfestellung im eigentlichen Gameplay von Battlefield 1 benötigt, der kann sich erste Videoguides von Battle Bros zu Gemüte führen und sich zusätzliche Tipps, Tricks und Verteidigungsstrategien der Spielentwickler höchstselbst abholen. Weitere Spielguides wird es in Kürze auch bei uns geben. Wer eine ganz differenzierte Meinung zum Spiel lesen möchte, kann sich bereits den ersten Teil des finalen Tests von unserem PC-Games-Redakteurs Matti Sandqvist anschauen. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer, Guides und mehr besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Battlefield 1.